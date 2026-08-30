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TN: una de cal y una de arena para la "legión regional" en Oberá
El villalonguense Kreitz terminó 12° en la final de la Clase 2, mientras que el whitense Quevedo no pudo largar la carrera decisiva de la divisional mayor.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Turismo Nacional completó este domingo la octava fecha de la temporada en el Autódromo Ciudad de Oberá, Misiones, con presencia de la "legión regional" a través de Juan Eduardo Kreitz y Braian Quevedo, quienes tuvieron suerte dispar en las finales de las dos divisionales.
Kreitz logró cerrar con saldo positivo su participación en la Clase 2. A bordo del Peugeot 208 número 14 había quedado 19° en la clasificación general del sábado, con un tiempo de 1m59s990, pero durante la jornada decisiva consiguió avanzar posiciones.
El piloto de Villalonga fue octavo en la primera serie y posteriormente completó la final en el 12° puesto, a poco menos de 14 segundos del ganador. De esta manera, consiguió recuperar terreno y ver la bandera a cuadros después de las dificultades que había atravesado en la fecha anterior en El Villicum.
La victoria de la Clase 2 quedó en manos de Francisco Coltrinari, escoltado por Juan Ignacio Canela y Exequiel Bastidas. La carrera tuvo distintas neutralizaciones y se extendió dos vueltas debido a los ingresos del Auto de Seguridad.
Distinto fue el panorama para Braian Quevedo en la Clase 3. El representante de Ingeniero White había mostrado un buen rendimiento en el segundo entrenamiento, donde terminó octavo, aunque luego quedó 25° en la clasificación.
El domingo consiguió avanzar hasta el décimo lugar en la primera serie, pero en la final aparecieron problemas en su Ford Focus que le impidieron largar.
En la divisional mayor, Julián Santero se quedó con la victoria, seguido por Agustín Canapino y Bautista Damiani. La próxima presentación del Turismo Nacional será el 20 de septiembre en el Autódromo de Río Cuarto, por la novena fecha del campeonato.
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