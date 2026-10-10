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Sufre Boca: Paredes se lesionó a días de la ida por las semis de la Sudamericana
El volante sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho ante Instituto y su presencia frente a Vasco da Gama quedó en duda.
La preocupación se encendió en Boca por Leandro Paredes. El mediocampista debió abandonar el partido ante Instituto apenas 16 minutos después de haber ingresado, luego de sentir un pinchazo en el isquiotibial derecho, una molestia que genera alarma por la cercanía de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Paredes había entrado a los 55 minutos en reemplazo de Milton Delgado, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena perdía 2-1. Apenas un minuto después, el Xeneize consiguió el empate 2-2 y parecía haber encontrado otro impulso con uno de sus referentes en cancha. Sin embargo, a los 71', en una acción aislada, el volante se tomó inmediatamente la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio. Santiago Ascacibar ingresó en su lugar.
¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. https://t.co/R4gLTqOomM— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
La imagen generó todavía más preocupación porque Paredes se sentó en el banco con claros gestos de dolor y posteriormente se retiró hacia el vestuario con hielo en la zona afectada. La primera información indica que sintió un pinchazo, aunque habrá que esperar los estudios y el parte médico oficial para conocer la gravedad exacta de la lesión.
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El escenario es especialmente delicado por el calendario de Boca. Arruabarrena había decidido preservarlo desde el inicio justamente porque la prioridad pasa por la serie frente a Vasco da Gama. El partido de ida de las semifinales de la Sudamericana será el próximo martes en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde.
Por eso, la principal preocupación pasa por descartar una lesión muscular importante. En caso de confirmarse un desgarro, Paredes podría quedar afuera de los dos encuentros ante Vasco, un golpe muy duro para Boca en uno de los momentos más importantes de la temporada. Hasta que se conozcan los estudios, su presencia en la serie quedó completamente en duda.
Fuente: LM Neuquén
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