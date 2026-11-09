Boca sueña con la quíntuple corona: el duro calendario que le queda hasta fin de año

Boca atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada y se ilusiona con cerrar el 2026 de una manera histórica. Después de quedarse con el título de Campeón de Liga gracias a un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene posibilidades de sumar otras 4 conquistas antes de fin de año.

El conjunto de la Ribera se adjudicó este sábado el reconocimiento al mejor equipo de la tabla anual y ahora apunta a completar una quíntuple corona que incluiría el Torneo Clausura, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Trofeo de Campeones. Sin embargo, para conseguirlo deberá superar una serie de compromisos decisivos en un calendario que prácticamente no le dará descanso.

El próximo desafío será este sábado 14 de noviembre, desde las 19, frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y, en caso de avanzar, Boca enfrentará a Platense, que consiguió su clasificación a la final después de eliminar por penales a Atlético Tucumán.

Apenas una semana después llegará otro de los grandes objetivos de la temporada. El sábado 21 de noviembre, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, con la posibilidad de volver a celebrar un título internacional después de 18 años. La última consagración continental del club fue en la Recopa Sudamericana de 2008.

Una vez finalizada su participación internacional, el equipo de Arruabarrena deberá concentrarse en la definición del Torneo Clausura. Allí tendrá como primer obstáculo a Independiente Rivadavia de Mendoza, al que recibirá en La Bombonera por los octavos de final. El xeneize buscará superar esa instancia para continuar su camino hacia una nueva consagración local.

Además, ganar el Clausura le permitiría disputar el Trofeo de Campeones, una competencia que podría convertirse en la quinta estrella de su temporada. Por eso, el desenlace del campeonato doméstico será determinante para mantener intacta la posibilidad de alcanzar ese objetivo.

Con Leandro Paredes como uno de sus principales referentes y el primer título del año asegurado, Boca afrontará semanas decisivas. La ilusión de conseguir 5 coronas sigue vigente, aunque el equipo deberá responder en partidos eliminatorios y una final continental para transformar ese sueño en una realidad.