Presentaron una cautelar para frenar la derogación de la Ley de Tierras

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de campos por extranjeros.

La presentación llegó después del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). El máximo tribunal resolvió que la organización carecía de legitimación para promover la acción, pero aclaró que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad del artículo 154.

Pichetto y Massot buscan evitar que las operaciones realizadas durante este período puedan consolidarse como derechos adquiridos, aun cuando posteriormente el Congreso rechace el decreto o la Justicia invalide la disposición. “Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse”, advirtieron en su presentación.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, las provincias y los municipios. También fijaba límites por nacionalidad, un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restricciones sobre propiedades con determinados cuerpos de agua.

El conflicto también llegará a las calles. El CECIM La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a una movilización para el martes 6 de octubre a las 15 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

En paralelo, Diputados tiene solicitada una sesión especial para el 15 de octubre. El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024, pero para que pierda vigencia también debe ser rechazado por la Cámara baja.

Con información de DIB