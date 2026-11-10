Cuenta regresiva para otra noche a puro boxeo: dos peleas profesionales y diez amateurs

Bahía Blanca se prepara para vivir una nueva noche de boxeo este viernes 13 de noviembre, con una atractiva velada que tendrá como protagonistas principales a los bahienses Gonzalo Corvalán y Jonatan "La Pantera" Moyano. El festival es organizado por Sueños Dorados Promotions, Club de Boxeo y Cuna de Futuros Campeones.

La cita será en el Polideportivo Multifunción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, ubicado en avenida Colón 1312, donde se desarrollará una programación de 12 combates, entre profesionales y amateurs.

La pelea de fondo tendrá como protagonista a Gonzalo Corvalán, quien afrontará su sexta presentación en el campo rentado. Su rival será Juan Cruz Leonel Saucedo, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. El enfrentamiento está pactado a 6 rounds y representa una nueva oportunidad para que el púgil bahiense continúe sumando experiencia en su carrera profesional.

En el combate de semifondo se presentará Jonatan "La Pantera" Moyano, quien disputará su cuarta pelea como profesional. Al igual que el enfrentamiento principal, su presentación está programada a 6 asaltos.

La programación se completará con 10 peleas amateurs, que permitirán observar a diferentes exponentes del boxeo local y regional.

Entre ellas sobresale el enfrentamiento entre Néstor "El Tuki" Lacoste y Emanuel "El Alacrán" Martínez, representante de Rosario, Santa Fe. Ambos se medirán en la categoría hasta 57 kilogramos, con un título interprovincial en juego.

La organización anticipa una jornada que combinará la experiencia de los boxeadores profesionales con la participación de jóvenes promesas que buscan abrirse camino en la disciplina.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Necochea 394 y Alvarado 277. También pueden adquirirse en Newton y Agustín de Arrieta, de 17 a 20.

De esta manera, el boxeo volverá a tener una cita destacada en Bahía Blanca, con una propuesta que reunirá a deportistas locales y visitantes en una noche que promete emociones arriba del ring.