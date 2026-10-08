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Cuándo deja de llover: el pronóstico para las próximas horas en la ciudad
El meteorólogo de La Brújula 24 entregó lo que se prevé en materia climática para toda la región.
La continuidad de la inestabilidad es una constante durante las últimas horas y se estima que va a seguir presente, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Las condiciones lentamente van a ir mejorando desde el mediodía, aunque eso no significa que tengamos presencia de sol, solo implica el fin de la lluvia", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima podría llegar esta tarde a valores cercanos a los 16 grados, con una menor intensidad del viento, el cual va a rotar al cuadrante sudeste.
Por último, el profesional anticipó que para el viernes se espera que la cobertura nubosa siga haciéndose sentir, aunque ya con alguna llovizna aislada y poco cambio de los valores en el termómetro.
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