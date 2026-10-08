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Punta Alta: quiso evadir a la Policía, intentó huir a pie tras caer de la moto y quedó detenido
El joven de 29 años desobedeció la orden de detenerse y protagonizó una persecución. Circulaba sin licencia, cédula ni seguro obligatorio.
Un motociclista de 29 años fue aprehendido en Punta Alta luego de intentar escapar de un control policial, realizar maniobras peligrosas y perder el control del vehículo durante la huida.
Según publica el portal Mega975.com.ar, el procedimiento se inició en inmediaciones de Murature y Rosales, donde efectivos policiales observaron a un hombre que circulaba a bordo de una moto blanca.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor comenzó a realizar movimientos riesgosos y desobedeció la orden de detenerse, por lo que se inició una persecución.
Durante la fuga, el motociclista perdió el control del rodado y cayó al suelo. Sin embargo, se levantó e intentó continuar su escape a pie, aunque fue alcanzado y reducido por los agentes.
El aprehendido fue identificado como Nicolás Gabriel Santa Cruz, de 29 años, mientras que la moto quedó secuestrada.
Posteriormente, los efectivos constataron que el hombre no contaba con licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo ni seguro obligatorio, a lo que se sumó la evasión del control policial.
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