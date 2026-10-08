Deportes
Básquet local: así se juega una nueva fecha de la Liga Oro
La octava jornada se completa desde las 21 con cinco partidos.
La Liga Bahiense de Oro completará esta noche, desde las 21, la octava fecha del segundo tramo, con varios cruces importantes en la pelea de arriba.
La programación comenzó anoche con la victoria de Alem sobre Estudiantes por 96 a 77.
El líder Estrella recibirá a Liniers con una racha de seis triunfos consecutivos y el mejor récord del certamen.
Uno de los escoltas, Napostá, visitará a Olimpo después de caer sorpresivamente ante Independiente en su última presentación.
El otro escolta, Bahiense del Norte, recibirá a Pueyrredón en el Manu Ginóbili.
Además, Villa Mitre visitará a Independiente con la necesidad de reaccionar tras la caída ante Barrio Hospital. En tanto, Pacífico jugará como visitante frente a Barrio Hospital, que viene de ganar su primer partido del segundo tramo.
La programación de hoy
- 21:00: Estrella-Liniers.
- 21:00: Olimpo-Napostá.
- 21:00: Bahiense del Norte-Pueyrredón.
- 21:00: Independiente-Villa Mitre.
- 21:00: Barrio Hospital-Pacífico.
Posiciones
1°) Estrella, 23 puntos
2°) Napostá, 21
2°) Bahiense, 21
4°) Pueyrredón, 20,5
5°) Liniers, 20
6°) Villa Mitre, 19,5
7°) Pacífico, 19
8°) Alem, 18,5 ()
8°) Estudiantes, 18,5 ()
10°) Olimpo, 16,5
11°) Independiente, 15,5
12°) Barrio Hospital, 15
(*) Tienen un partido más.
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