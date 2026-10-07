Espectáculos
La columna de la Ubfal: Zaira Nara volvió con el padre de sus hijos
Además, Mirtha pudo ver el partido de Argentina en su casa. Y el dato que sumó Ronsenfeld en el litigio judicial entre Salazar y Redrado.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula argentina en su ya habitual columna dentro del programa "Hora Pico".
"Zaira Nara volvió con su exmarido, después de cuatro años y tantos novios en el medio. Atrás quedaron los momentos de escándalos que incluyeron hasta a Mauro Icardi y 'China' Suárez. Lo confirmó su mamá, panelista de LAM. Él se dedica a regentear safaris y excursiones para turistas. Es sin dudas una buena noticia para la familia porque ambos tiene hijos en común".
"Hasta Mirtha Legrand pudo ver el partido en su casa, creo que decidieron darle el alta en la previa de la despedida de Lionel Messi, cuando todos los flashes estaban enfocados en otro evento. Para mi fue algo planificado. Una gran noticia porque ahora está con rehabilitación y kinesiología. Fueron tres semanas internadas, por suerte ella estaba en habitación común".
📢 MIRTHA LEGRAND RECIBIÓ EL ALTA 👉 Tras permanecer internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio, regresó a su domicilio en Libertador junto a su familia. #A24 https://t.co/aS5YfnvCqi— A24.com (@A24COM) October 7, 2026
"Anoche en la cancha se la vio 'Luli' Salazar. El que habló fue Yamil Castro Bianchi, abogado que llevó adelante la causa por el litigio que mantiene con Martín Redrado, aunque la que más sumó datos fue Ana Rosenfeld, al mencionar que la Justicia legitimó que todo este asunto por Matilda es un tema de familia, algo que él negaba, alegando que se trataba de una extorsión".
#CulpableOInocente | Yamil Castro Bianchi habló sobre el acuerdo entre Luli Salazar y Martín Redrado ⚖️ ⏰ Sábados a las 09:00 por El Nueve | @culpable_o_inocente.ok 📺 Miralo en vivo en https://t.co/TuiHocaHcy https://t.co/cxdG1qNjjh— El Nueve (@canal9oficial) October 6, 2026
Recordá que para conocer más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
La columna de la Ubfal: Zaira Nara volvió con el padre de sus hijos
Malvinas: el Gobierno pedirá cautelares contra el Reino Unido ante un tribunal internacional
Bahiense estafado con entradas truchas: “Duele ver a tu hija llorando al lado de una valla"
Nobel de Química: premian a dos científicos por un avance clave para fabricar medicamentos
Viudo negro al ataque: un hombre denunció que lo desmayaron y desvalijaron
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Un grupo de bahienses denunció una estafa con entradas falsas para ver a Messi
-
La región23 horas ago
Monte Hermoso: "La playa está anclada por las construcciones y por eso se achica"
-
Noticias B24 horas ago
Buscan a un hombre que salió de Mayor Buratovich rumbo a Bahía y perdió contacto con su familia
-
La región21 horas ago
Tras la reunión con vecinos, Arranz habló de aporte que harían los frentistas
-
Noticias B20 horas ago
Robaron radiadores de tractores y maquinaria de una firma familiar: "Es mucho el daño"
-
Noticias B23 horas ago
El Municipio simplificará los trámites de habilitaciones y reforzará controles
-
Noticias B17 horas ago
El Gobierno apelará para no cumplir con el pago a las universidades nacionales
-
Uncategorized17 horas ago
Se espera un miércoles lluvioso