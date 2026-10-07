La columna de la Ubfal: Zaira Nara volvió con el padre de sus hijos

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula argentina en su ya habitual columna dentro del programa "Hora Pico".

"Zaira Nara volvió con su exmarido, después de cuatro años y tantos novios en el medio. Atrás quedaron los momentos de escándalos que incluyeron hasta a Mauro Icardi y 'China' Suárez. Lo confirmó su mamá, panelista de LAM. Él se dedica a regentear safaris y excursiones para turistas. Es sin dudas una buena noticia para la familia porque ambos tiene hijos en común".

"Hasta Mirtha Legrand pudo ver el partido en su casa, creo que decidieron darle el alta en la previa de la despedida de Lionel Messi, cuando todos los flashes estaban enfocados en otro evento. Para mi fue algo planificado. Una gran noticia porque ahora está con rehabilitación y kinesiología. Fueron tres semanas internadas, por suerte ella estaba en habitación común".

📢 MIRTHA LEGRAND RECIBIÓ EL ALTA 👉 Tras permanecer internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio, regresó a su domicilio en Libertador junto a su familia. #A24 https://t.co/aS5YfnvCqi — A24.com (@A24COM) October 7, 2026

"Anoche en la cancha se la vio 'Luli' Salazar. El que habló fue Yamil Castro Bianchi, abogado que llevó adelante la causa por el litigio que mantiene con Martín Redrado, aunque la que más sumó datos fue Ana Rosenfeld, al mencionar que la Justicia legitimó que todo este asunto por Matilda es un tema de familia, algo que él negaba, alegando que se trataba de una extorsión".

#CulpableOInocente | Yamil Castro Bianchi habló sobre el acuerdo entre Luli Salazar y Martín Redrado ⚖️ ⏰ Sábados a las 09:00 por El Nueve | @culpable_o_inocente.ok 📺 Miralo en vivo en https://t.co/TuiHocaHcy https://t.co/cxdG1qNjjh — El Nueve (@canal9oficial) October 6, 2026



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