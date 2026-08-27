Arévalo manda en Fiat Uno Pista y Pizarro y Perrozzi lideran el Súper Turismo

Por Leandro Grecco

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Tras cuatro fechas disputadas, Pablo Arévalo se mantiene al frente del campeonato de Fiat Uno Pista con 190,50 puntos, aunque la diferencia con sus principales perseguidores es reducida.

Agustín Minujín aparece segundo con 181,50 unidades, apenas nueve por debajo del líder, mientras que Cristian Martínez completa los tres primeros lugares con 174. Más atrás se ubican Sandro Romay, con 147,50, y Alejo Soto Duelle, con 140.

Lucas Laguzzi ocupa el sexto puesto con 125,50 puntos, seguido por Gustavo Romano (118), Gastón Soto (108), Emiliano Fernández (100) y Mariano Lange (88), quienes completan los diez primeros puestos del certamen.

En tanto, el Súper Turismo ya completó seis fechas y Martín Pizarro se consolidó como líder de la Clase 1. El piloto suma 200 puntos y aventaja por 26 a Juan Manuel García, que acumula 174.

Muy cerca del segundo lugar aparece Bruno González con 171 unidades, mientras que Damián Cardelli marcha cuarto con 158 y Federico Campisi es quinto con 136. Leonardo Schefer, con 129, y Juan José Rey, con 111, también se mantienen dentro del grupo de avanzada.

Por su parte, la Clase 2 presenta una pelea más ajustada en la punta. Matías Perrozzi lidera con 200 puntos y tiene apenas diez de ventaja sobre Gian Recchi, que suma 190.

Gino Savioli ocupa el tercer lugar con 165, seguido muy de cerca por Fabricio Balogh, que tiene 163. Santiago Poliglieddu aparece quinto con 136 puntos y Bernardo Marcel es sexto con 134.

Joaquín Lobay, con 127, Armando Querejeta, con 114, Augusto Rochet y Lucas Portesi, ambos con 113, completan los diez primeros lugares de la Clase 2.

Además de encabezar las posiciones, Perrozzi figura con 30 kilos de lastre por performance para la próxima presentación, mientras que Recchi tiene 5, Savioli 15 y Balogh 5, otro elemento que puede incidir en la continuidad de la pelea por el campeonato.

Con diferencias todavía acotadas en varios de los primeros puestos, tanto Fiat Uno Pista como las dos divisionales del Súper Turismo mantienen abiertos sus campeonatos de cara a la continuidad de la temporada zonal.