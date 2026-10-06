Una noche histórica: Messi se despide de la Selección ante Benín en el Monumental

La Selección argentina vivirá este martes una jornada cargada de emoción cuando reciba a Benín en el estadio Monumental, en el partido que marcará la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El encuentro comenzará a las 20 y tendrá como protagonista excluyente al rosarino, de 39 años, quien cerrará una trayectoria de 21 años en el seleccionado mayor y más de 200 encuentros disputados.

#SelecciónMayor Con ustedes, el Line Up de una noche eterna 📋✔️ 🥹 Vamos a emocionarnos, pero también a cantar y bailar 🎶🪩 🗓 Martes 6 de octubre 📍 Estadio Monumental https://t.co/yvZhJDOfzr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026

Messi no participó de las goleadas frente a Bolivia por 4 a 0 y Burkina Faso por 7 a 0, los dos compromisos anteriores de esta ventana internacional, pero será titular ante el conjunto africano en su última presentación con Argentina.

Para acompañarlo, Lionel Scaloni prepara una formación con varios de los futbolistas que fueron parte del ciclo más exitoso de los últimos años y compartieron con el capitán las conquistas de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

La Asociación del Fútbol Argentino preparó además una serie de homenajes para la despedida. El Monumental estará colmado, luego de que las entradas se agotaran rápidamente, y el seleccionado utilizará una indumentaria especial para la ocasión.

El partido significará la presentación número 208 de Messi con la Selección, cerrando un recorrido que comenzó en 2005 y que tuvo su punto máximo con la conquista del Mundial de Qatar, además de las Copas América de 2021 y 2024.

Argentina llega al encuentro luego de utilizar los amistosos anteriores para darle rodaje a futbolistas jóvenes y probar variantes. Ante Benín, sin embargo, el resultado quedará inevitablemente en segundo plano frente a una noche que estará atravesada por el homenaje al capitán.

El encuentro podrá verse en vivo por Telefe y TyC Sports, mientras que vía streaming estará disponible a través de Mi Telefe y TyC Sports Play.