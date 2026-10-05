Sorpresa en el Vaticano: publicarán el diario personal del papa Francisco

El Vaticano anunció la publicación de “El diario personal del papa Francisco”, una obra basada en anotaciones realizadas por Jorge Bergoglio durante más de tres décadas y presentada y comentada por el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos.

El libro saldrá a la venta el 24 de noviembre, pocos días después del viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto dentro de una gira que también incluirá Uruguay y Perú. Tendrá unas 160 páginas, será publicado simultáneamente en cinco idiomas y distribuido en 94 países.

Según informó la Librería Editrice Vaticana (LEV), se trata de un material de “excepcional valor e importancia para conocer aun más la persona del pontífice jesuita” que condujo la Iglesia católica desde marzo de 2013 hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025.

La publicación reúne y analiza apuntes escritos por Bergoglio entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. El período comienza meses después de su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires y atraviesa su etapa como arzobispo porteño, su designación como cardenal, los cónclaves en los que participó y gran parte de sus once años como Papa.

Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue una de las figuras argentinas de mayor confianza de Francisco dentro del Vaticano. “A través de este libro […] podremos conocer aún mejor la vida interior del Pontífice argentino”, señaló Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación.

La aparición de estos textos genera especial expectativa porque el propio Francisco había dado a entender que no dejaría sus escritos más íntimos. En 2024, al ser consultado sobre la posibilidad de ordenar que sus papeles fueran destruidos, respondió: “No, no, ya me ocupo yo de adelantar ese trabajo”.

La obra permitirá ahora conocer una faceta hasta el momento reservada de Bergoglio. Los apuntes originales fueron organizados y comentados por Fernández y abarcan más de 30 años decisivos tanto para la trayectoria personal de Francisco como para la historia reciente de la Iglesia católica.

Con información de La Nación