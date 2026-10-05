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Los 11.000 kilómetros que recorrerá Lautaro Martínez y la decisión que tomó con el Inter
En la previa de una racha de siete partidos en 21 días con el Neroazzurro, el Toro no jugará ante Parma por la Serie A.
Lautaro Martínez afrontará un exigente regreso a Italia luego de su participación con la Selección Argentina y todo indica que no estará disponible para el próximo compromiso del Inter por la Serie A.
El delantero bahiense deberá recorrer cerca de 11.000 kilómetros después del último amistoso de la Albiceleste ante Benín y llegaría a Milán apenas 48 horas antes del duelo frente a Parma. Esa situación prácticamente descarta su presencia en el equipo.
La decisión también está vinculada con el exigente calendario que tendrá por delante el conjunto italiano. Inter deberá disputar siete partidos en apenas 21 días, por lo que el cuerpo técnico buscaría darle descanso a uno de sus principales referentes.
Después de Parma, el equipo afrontará compromisos ante Brujas, Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia y Milan, entre Serie A y Champions League.
La probable ausencia se produce, además, en un momento de gran nivel goleador para Lautaro. El atacante convirtió cuatro tantos en sus últimos cuatro partidos con la Selección y otros cuatro en sus últimas cinco presentaciones con Inter.
Durante esta fecha FIFA, publica TyC, el bahiense alcanzó otro registro destacado con la camiseta argentina: llegó a 42 goles en 86 partidos y quedó como tercer máximo goleador histórico de la Selección, detrás de Lionel Messi y Gabriel Batistuta.
El último compromiso antes de regresar a Italia será frente a Benín, en un encuentro que también estará marcado por la despedida de Lionel Messi. Tras ese partido, Lautaro emprenderá el largo viaje hacia Europa y comenzará una seguidilla decisiva con el Inter.
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