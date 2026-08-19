Investigador bahiense hizo un gran hallazgo, pero no le renuevan la beca: "Quiero hacer ciencia en mi país"

El investigador bahiense Juan Facundo Chrestia participó de un trabajo que permitió identificar un nuevo sitio de interacción del CBD con una proteína vinculada a enfermedades como el Alzheimer y la esquizofrenia. El hallazgo obtuvo reconocimiento internacional, pero su continuidad científica quedó condicionada por la falta de renovación de su beca, en medio de los recortes del Gobierno nacional.

Chrestia explicó en el programa La Brújula 24 TV que el estudio se concentra en el receptor nicotínico alfa 7, una proteína involucrada en la comunicación entre neuronas y cuya actividad se encuentra disminuida en patologías como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia y algunos trastornos del espectro autista.

El grupo de investigación trabaja desde hace más de 15 años sobre ese receptor y busca mecanismos que permitan potenciar su funcionamiento. En 2022 ya había demostrado que el CBD, uno de los componentes del cannabis que no produce efectos psicoactivos, tenía acción sobre esa proteína.

La nueva investigación permitió avanzar un paso más: determinar el lugar preciso en el que la molécula se une al receptor. El resultado fue particularmente relevante porque ese punto no coincidió con otros sitios ya conocidos dentro de la proteína.

El trabajo fue publicado el 7 de mayo en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que Chrestia definió como una de las publicaciones de mayor impacto en su área.

A partir del hallazgo, el equipo proyectaba avanzar en colaboraciones con especialistas en química para modificar moléculas de CBD o analizar otros compuestos capaces de interactuar con el nuevo sitio identificado. Sin embargo, la reducción de recursos humanos y la falta de becarios ponen límites a esas posibilidades.

“Este proyecto abre todo un juego que podemos empezar a hacer con colaboraciones con químicos, modificar un poco el CBD o buscar otros compuestos. Hay un montón de ideas que ahora no las puede hacer nadie, porque Cecilia (Bouzat, directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca) se quedó sola, no tiene becarios y hay poca gente queriendo entrar en ciencia porque ven la realidad”, sostuvo.

En ese contexto, Chrestia insistió sobre la necesidad de sostener y renovar los financiamientos que permiten desarrollar investigaciones de este tipo, especialmente cuando pueden abrir nuevas líneas de estudio relacionadas con la salud.

El investigador contó que durante los últimos años intentó anticiparse a la posibilidad de quedarse sin financiamiento. Para ello concursó cargos universitarios y consiguió un puesto semiexclusivo que actualmente le permite dedicar parte de su jornada a la investigación y otra a la docencia.

La situación, sin embargo, lo obligó a comenzar a buscar otras fuentes de ingreso. “Con el cargo semiexclusivo de la Universidad no alcanza”, señaló, al tiempo que reconoció que analiza distintas alternativas para poder sostenerse sin abandonar el ámbito científico.

Chrestia advirtió además que una interrupción prolongada de su actividad podría afectar la continuidad de una línea de trabajo en la que existen grupos científicos de diferentes países avanzando al mismo tiempo.

“Esto que estoy investigando lo está investigando todo el mundo. Los grandes grupos que trabajan con esto están ahí y es una competencia que ya corremos de atrás porque tenemos menos recursos que en otras partes”, indicó.

El científico realizó además parte de su posdoctorado durante tres meses en Tenerife, España, mediante financiamiento del Conicet y de la Universidad Nacional del Sur. Allí obtuvo nuevos resultados y mantiene vínculos con un laboratorio que podría recibirlo nuevamente.

Pese a esa posibilidad, aclaró que emigrar no es actualmente su prioridad. “No es una alternativa hoy en día, porque yo quiero seguir estando acá en mi país, quiero hacer ciencia para mi país y quiero vivir en mi ciudad, con mi gente, con mis amigos, con mi familia, haciendo las cosas que me gustan”, concluyó.