Trabajar más ya no alcanza: suben los atrasos y la presión de las deudas en Bahía

Trabajar más horas, sumar jornadas o buscar otra ocupación ya no alcanza para mejorar los ingresos de buena parte de los hogares de Bahía. Este es uno de los principales resultados del nuevo informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), dependiente de la UNS y el CONICET.

El relevamiento advierte sobre una tendencia que se viene consolidando: dos de cada cinco hogares reportaron una mayor carga de trabajo, pero solamente el 8% consiguió aumentar sus ingresos. En paralelo, una proporción similar de encuestados señaló que sus ingresos disminuyeron y otro 2,7% que directamente cayeron a cero o prácticamente desaparecieron.

El deterioro también aparece con claridad al observar la capacidad para afrontar las obligaciones mensuales. Durante el último año aumentaron alrededor de diez puntos porcentuales tanto los atrasos como la contratación de nuevos créditos: uno de cada dos hogares se demoró en algún pago y tres de cada cuatro tomaron nueva deuda.

Además, las obligaciones financieras representan cada vez una proporción mayor del presupuesto familiar. El 24% destina aproximadamente la mitad de sus ingresos a pagar deudas, mientras que el 17% utiliza casi todo lo que gana y otro 4% debe afrontar compromisos superiores a sus ingresos.

La situación también modificó el destino del financiamiento. Por primera vez desde que se realiza el estudio, los alimentos y los gastos cotidianos se ubicaron como el principal motivo para tomar deuda. A su vez, el 29% se endeudó para cancelar otras obligaciones, más del doble que en 2022 y 2023.

Las dificultades terminaron trasladándose al consumo. Entre quienes tienen problemas para pagar, el 77% dejó de realizar gastos considerados “gustos”, el 45% redujo cantidad o calidad de alimentos y el 43% dejó de adquirir bienes o servicios que compraba habitualmente.

El informe también revela un empeoramiento de las expectativas: el 43% considera que su situación económica se deterioró respecto de 2025, mientras que apenas el 7% percibió una mejora. Además, el 35% reconoció que actualmente se endeuda más porque sus ingresos no alcanzan.

El trabajo corresponde al séptimo relevamiento consecutivo realizado por el IIESS sobre ingresos y deudas de los hogares bahienses. Los investigadores remarcan que se trata de una muestra no probabilística y que, por tanto, los porcentajes deben utilizarse principalmente para identificar tendencias y cambios respecto de años anteriores, más que como una representación exacta de toda la población de Bahía Blanca.