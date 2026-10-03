La Liga del Sur abre la fecha con tres partidos del Promocional

La Liga del Sur comenzará este sábado la 10ª fecha del Torneo Clausura, con tres partidos correspondientes a la Primera División B.

Desde las 15:30, Olimpo recibirá a Comercial en el Roberto Carminatti, en uno de los cruces destacados del Promocional. El árbitro será Lucas De Dios.

A la misma hora, Sansinena será local ante Dublin en el Luis Molina, con arbitraje de Pablo Zaragoza.

La programación de hoy se completará desde las 16, cuando Pacífico de Cabildo enfrente a Pacífico de Bahía Blanca en el Carlos Angelini. El juez designado será Raúl Kerman.

La fecha continuará mañana domingo con toda la actividad de la Primera División A, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, con Franco Yatzky como árbitro.

También jugarán San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Oscar Perotti; La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, con Mariano Perretti; y Bella Vista-Libertad, en La Loma, con Juan Vega. Este último encuentro será sin público visitante.

Además, mañana se cerrará la fecha de la B con Rosario Puerto Belgrano-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas y con arbitraje de Franco Páez.

Primera División A – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 9 3 6 0 9 6 +3 15 2 San Francisco 9 3 5 1 9 8 +1 14 3 La Armonía 9 3 3 3 8 9 -1 12 4 Bella Vista 9 2 5 2 8 7 +1 11 5 Sporting 9 2 5 2 6 5 +1 11 6 Villa Mitre 9 2 5 2 6 10 -4 11 7 Liniers 9 2 2 5 9 8 +1 8 8 Libertad 9 1 5 3 4 6 -2 8

Primera División A – Tabla general

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 23 10 11 2 30 18 +12 41 2 Bella Vista 23 9 9 5 29 18 +11 36 3 Liniers 23 8 7 8 26 15 +11 31 4 Villa Mitre 23 7 9 7 20 25 -5 30 5 San Francisco 23 6 9 8 18 25 -7 27 6 Libertad 23 5 11 7 18 23 -5 26 7 La Armonía 23 7 5 11 22 34 -12 26 8 Sporting 23 5 9 9 21 26 -5 24

Primera División B – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Rosario 9 5 4 0 13 7 +6 19 2 Olimpo 9 5 3 1 19 6 +13 18 3 Tiro Federal 9 4 3 2 19 12 +7 15 4 Comercial 9 4 3 2 13 14 -1 15 5 Pacífico C 9 2 3 4 12 17 -5 9 6 Pacífico BB 9 1 5 3 6 8 -2 8 7 Sansinena 9 1 4 4 11 20 -9 7 8 Dublin 9 1 1 7 11 20 -9 4

Primera División B – Tabla general