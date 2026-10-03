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La Liga del Sur abre la fecha con tres partidos del Promocional

Olimpo-Comercial, Sansinena-Dublin y Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía pondrán en marcha la jornada. Mañana se jugará toda la Primera A.

| 🕒 10 mins. de lectura.
Foto: prensa Olimpo

La Liga del Sur comenzará este sábado la 10ª fecha del Torneo Clausura, con tres partidos correspondientes a la Primera División B.

Desde las 15:30, Olimpo recibirá a Comercial en el Roberto Carminatti, en uno de los cruces destacados del Promocional. El árbitro será Lucas De Dios.

A la misma hora, Sansinena será local ante Dublin en el Luis Molina, con arbitraje de Pablo Zaragoza.

La programación de hoy se completará desde las 16, cuando Pacífico de Cabildo enfrente a Pacífico de Bahía Blanca en el Carlos Angelini. El juez designado será Raúl Kerman.

La fecha continuará mañana domingo con toda la actividad de la Primera División A, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, con Franco Yatzky como árbitro.

También jugarán San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Oscar Perotti; La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, con Mariano Perretti; y Bella Vista-Libertad, en La Loma, con Juan Vega. Este último encuentro será sin público visitante.

Además, mañana se cerrará la fecha de la B con Rosario Puerto Belgrano-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas y con arbitraje de Franco Páez.

Primera División A – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán936096+315
2San Francisco935198+114
3La Armonía933389-112
4Bella Vista925287+111
5Sporting925265+111
6Villa Mitre9252610-411
7Liniers922598+18
8Libertad915346-28

Primera División A – Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán23101123018+1241
2Bella Vista239952918+1136
3Liniers238782615+1131
4Villa Mitre237972025-530
5San Francisco236981825-727
6Libertad2351171823-526
7La Armonía2375112234-1226
8Sporting235992126-524

Primera División B – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Rosario9540137+619
2Olimpo9531196+1318
3Tiro Federal94321912+715
4Comercial94321314-115
5Pacífico C92341217-59
6Pacífico BB915368-28
7Sansinena91441120-97
8Dublin91171120-94

Primera División B – Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Rosario2312924023+1745
2Comercial2312653023+742
3Tiro Federal2312654218+2442
4Olimpo239773521+1434
5Sansinena2361073142-1128
6Dublin2356122238-1621
7Pacífico C2338122848-2017
8Pacífico BB23210111429-1516
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