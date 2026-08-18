La visita del Papa: reunión con Milei, homenaje a Francisco y la posibilidad de que haya asueto

El Gobierno nacional realizó este martes la primera reunión para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y reunió a funcionarios, representantes porteños y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La reunión fue encabezada por Karina Milei, junto con las ministras Alejandra Monteoliva y Sandra Pettovello, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Participaron Gabriel Sánchez Zinny, por la Ciudad, y figuras eclesiásticas como el nuncio Michael Wallace Banach y el arzobispo Jorge García Cuerva.

La CEA pidió que en próximos encuentros se incorporen autoridades de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, otros destinos previstos en la agenda papal. Mientras con Córdoba ya existían contactos informales, con la administración bonaerense no hubo conversaciones.

El itinerario aún no está cerrado. Una avanzada de la Santa Sede llegará el 30 de agosto para evaluar escenarios. Entre los lugares considerados aparecen el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de FADEA en Córdoba. También se analiza una visita al Cotolengo de Claypole.

García Cuerva anticipó que, por su condición de jefe de Estado, León XIV “seguramente tenga un encuentro con Javier Milei”. Además, remarcó que “el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto” entre las distintas partes involucradas.

La seguridad estará bajo la coordinación de Monteoliva, que articulará los operativos con la Ciudad y las provincias. Las celebraciones serían al aire libre y se estima una convocatoria cercana al millón de personas en cada una.

Desde la Iglesia esperan que el Pontífice realice algún homenaje a Francisco. “Nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco”, señalaron fuentes de la CEA.

El Gobierno también analiza decretar asueto durante los días de la visita. La decisión se tomaría poco antes del arribo. Durante su estadía, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica y su delegación en un hotel cercano.

La CEA conformó una comisión nacional y equipos de coordinación para definir criterios, logística, contenidos, voluntariado, liturgia e infraestructura en el recorrido.

Con información de Infobae