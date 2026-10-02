Destacada C
La Iglesia advierte que el Papa encontrará "una Argentina herida y dividida"
El arzobispo de Buenos Aires señaló que persisten fuertes problemas sociales y cuestionó la intolerancia.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, trazó un diagnóstico sobre la situación social que encontrará León XIV durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Antes de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, advirtió sobre la pobreza, la polarización y las dificultades que atraviesan numerosos sectores.
“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo García Cuerva frente a la Catedral Metropolitana. También habló de “descalificación” e “intolerancia” y señaló que existe “un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal”.
El arzobispo reconoció que existen “puntos de acuerdo” entre la Iglesia y el Gobierno de Javier Milei, aunque remarcó que también mantienen “muchas diferencias”. Además, consideró que los problemas argentinos exceden la coyuntura actual y llevan décadas sin encontrar una solución definitiva.
Sin embargo, García Cuerva destacó también la capacidad de resistencia de la sociedad. Afirmó que el Pontífice encontrará “argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.
Las declaraciones se suman a anteriores intervenciones del arzobispo, quien durante los tedeums de este año reclamó superar la polarización y pidió mayor sensibilidad frente a las personas en situación de vulnerabilidad.
León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y ese mismo día mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada. Durante su estadía visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
La agenda contempla actividades con trabajadores, movimientos sociales, distintas comunidades religiosas, obispos y personas privadas de su libertad. También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.
El miércoles 11 encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de una visita que será la primera de un pontífice a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987.
Con información de DIB
La Iglesia advierte que el Papa encontrará "una Argentina herida y dividida"
Alerta por tormentas: cuándo mejora y cómo estará el fin de semana
El Gobierno asegura que cerró inversiones por US$27.000 millones tras su visita a París
Tensión por Malvinas: isleños reclaman nuevas restricciones al ingreso de argentinos
Peligra el amistoso entre Argentina y Burkina Faso: la delegación africana todavía no llegó al país
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Dos detenidos por robarle la mochila a un ciego y salir corriendo
-
Noticias B21 horas ago
El invento argentino que busca reducir el consumo eléctrico invisible
-
Noticias A11 horas ago
Trasladan a Asensio a la cárcel de Villa Floresta
-
Noticias B14 horas ago
Monte Hermoso avanza con un plan para proteger la costa tras los últimos temporales
-
Destacada C9 horas ago
Corte de agua por 36 horas: "Sabemos que es complicado, pero hay que pensar en las mejoras"
-
El Tiempo14 horas ago
La semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable
-
Deportes20 horas ago
Platense eliminó a Estudiantes y se metió en semifinales de la Copa Argentina
-
Deportes14 horas ago
Viernes complicado para Colapinto: lejos en la primera práctica libre y último en la segunda