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Abel Pintos encontró a su doble en televisión y no pudo ocultar la sorpresa
El cantante whitense protagonizó un particular momento durante “Es mi sueño”, cuando descubrió entre el público a un hombre con un notable parecido físico.
Abel Pintos vivió una inesperada situación durante la última emisión de “Es mi sueño”, el ciclo conducido por Guido Kaczka en eltrece, al encontrarse entre los presentes en el estudio con un hombre de rasgos muy similares a los suyos.
La escena comenzó apenas el cantante ingresó al programa y varias personas le señalaron a un integrante de la tribuna. Kaczka quiso saber si Pintos ya lo conocía, pero el artista aseguró que era la primera vez que lo veía y se mostró sorprendido por el parecido.
El bahiense contó entonces que no es la primera vez que alguien se acerca para decirle que se parece a él. Sin embargo, explicó entre risas que habitualmente no encuentra demasiada similitud con quienes se presentan como sus “dobles”.
Esta vez, la reacción fue diferente. Después de observar detenidamente al hombre sentado entre el público, Pintos admitió que la comparación estaba justificada: “Él sí, va”, reconoció.
El episodio tuvo un segundo capítulo cuando Guido Kaczka decidió conversar con el protagonista y le preguntó su nombre. El hombre se presentó como Levon Gabrielyan y explicó que es armenio, una respuesta que generó todavía más comentarios y risas en el estudio.
El conductor destacó además la simpatía del invitado improvisado, mientras Pintos volvió a remarcar el parecido. La secuencia terminó entre aplausos y se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la emisión del martes.
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