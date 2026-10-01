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Noches de gala en el Café Histórico: así cierra el Festival Carlos Di Sarli
La ciudad se encuentra vestida de gala para albergar la 16ª edición del Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli, un encuentro ya consagrado que rinde un tributo viviente a una de las máximas figuras de la historia musical argentina.
Dirigido por el reconocido escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, el evento transitó el miércoles 30 de septiembre su quinta jornada consecutiva ratificando un despliegue artístico sin precedentes y una masiva respuesta del público bahiense.
Con una fuerte impronta de identidad, la propuesta de este año destaca por poner en valor el talento local, reuniendo a más de 250 artistas bahienses que dan vida a una variada agenda descentralizada. A lo largo de la semana, los asistentes han colmado diferentes escenarios para disfrutar de espectáculos musicales, charlas didácticas, muestras de fileteado, milongas callejeras y de salón, visitas guiadas y proyecciones.
Por su enorme relevancia e impacto, el festival cuenta con la adhesión y el auspicio de la Academia Nacional del Tango y fue Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Honorable Concejo Deliberante local.
El encuentro cultural coordinado por José Valle, que ya ha movilizado a miles de bahienses en torno al legado de "El Señor del Tango", concentrará su prestigiosa agenda artística en el emblemático escenario del Café Histórico (Av. Colón 602), antes de su emotivo acto de clausura dominical.
Debido a la altísima demanda de las veladas previas, se recuerda que para todas las funciones nocturnas es indispensable realizar una reserva previa comunicándose al 291-156491449.
Cronograma oficial de la recta final:
- Jueves 1 de Octubre (21:30 hs): La propuesta musical arrancará el mes con la noche titulada «Nido gaucho». El espectáculo reunirá las notables voces y ejecuciones de Rosana Soler, Pablo Gibelli, Malena Ruppel y Jorge Vignales en una velada íntima de pura tradición ciudadana.
- Viernes 2 de Octubre (21:30 hs): Llega a las tablas una de las propuestas más originales del festival se estrenará la comedia musical “Ada y la Piaf”, una obra que promete conmover al público al entrelazar las intensas y trágicas vidas de dos de las más grandes figuras de la historia de la música mundial: la argentina Ada Falcón y la francesa Edith Piaf. La obra es interpretada por dos artistas bahienses: la destacada cantante Gaby “la voz sensual del tango” y la talentosa Patricia Régoli. Ambas asumieron también el desafío de escribir el guión de la obra, el cual nació a partir de una idea original del reconocido escritor y director del festival, José Valle. A través de la música, el drama y la interpretación, la pieza indaga en los paralelismos y diferencias entre estas dos mujeres que conquistaron los escenarios del mundo, pero quedaron marcadas por el dolor, el desamor y la tragedia.
- Sábado 3 de Octubre - Gran Gala Central (21:30 hs): La noche más esperada del festival llevará el nombre de «Esta Noche de Luna». Esta gala de honor contará con las actuaciones estelares de dos de los máximos e indiscutidos referentes de la música ciudadana local y nacional: Nora Roca y el maestro Víctor Volpe.
- Domingo 4 de Octubre - Ceremonia de Clausura (11:00 hs):El cierre oficial del festival mantendrá su carácter institucional y patrimonial en el Cementerio Municipal. Allí se realizará una emotiva ofrenda floral en el panteón donde descansan los padres de Carlos Di Sarli, rindiendo el último tributo al genio creador bahiense.
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