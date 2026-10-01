Noticias A
Pocos lo saben: qué significa la calcomanía roja y amarilla que llevan algunos autos
Advierte que el vehículo es conducido por una persona con discapacidad auditiva. En la provincia, su utilización está contemplada por la normativa.
Una calcomanía cuadriculada de colores rojo y amarillo puede verse en la parte trasera o en los laterales de algunos vehículos y, lejos de tratarse de un elemento decorativo, tiene un significado concreto vinculado con la seguridad vial.
El distintivo indica que el auto es conducido por una persona con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera, por lo que puede no percibir bocinas, sirenas u otras advertencias sonoras.
Por ese motivo, quienes circulan cerca de uno de estos vehículos deben tener en cuenta que el uso de la bocina puede no resultar efectivo para advertir una maniobra o situación de riesgo.
En esos casos se recomienda recurrir a señales visuales, como destellos de luces, además de mantener una distancia prudente y prestar especial atención a las maniobras del vehículo.
En la provincia de Buenos Aires, la normativa establece el uso de una identificación reflectiva para los conductores con discapacidad auditiva. Según la reglamentación, debe colocarse una señal trasera de 30 por 8 centímetros y otras dos más pequeñas, de 16 por 6 centímetros, en los guardabarros delanteros.
La exigencia no se encuentra unificada en todo el territorio argentino. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no incorpora este distintivo como obligación general para todas las jurisdicciones.
Tener hipoacusia o sordera, además, no impide necesariamente obtener una licencia de conducir particular. La habilitación depende de la evaluación de las aptitudes del conductor y puede requerir adaptaciones que permitan compensar la falta de percepción auditiva.
Entre ellas se encuentran la ampliación del campo visual mediante espejos retrovisores adicionales y un espejo interior panorámico.
De esta manera, el damero rojo y amarillo cumple una función sencilla pero importante: advertir al resto de quienes circulan que la persona al volante puede no escuchar señales sonoras y que las indicaciones deben realizarse de manera visual.
Pocos lo saben: qué significa la calcomanía roja y amarilla que llevan algunos autos
MotoGP en Buenos Aires: cuánto cuestan las entradas para el regreso en 2027
Pringles: desvalijan una casa y encuentran todo lo robado en lo de su vecino
El frío permanece en el inicio de octubre en Bahía: a cuánto llegaría la máxima
Abel Pintos, tras se convocado para cantar ante el Papa: ‘Como hombre de fe me emociona mucho"
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Había matado a una mujer al volante y volvió a quedar detenido tras otro choque
-
Noticias A16 horas ago
Una mujer denunció que su hija fue abusada por un vendedor de ropa
-
Noticias B21 horas ago
"Venimos a unir, queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo"
-
Noticias B20 horas ago
Sport Club: informe descarta omisiones del Ejecutivo y avanza reapertura del gimnasio
-
Noticias A10 horas ago
Demanda laboral industrial en Bahía: qué muestran los datos más recientes
-
Amo Viajar21 horas ago
Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar una semana en el verano 2027
-
Deportes23 horas ago
Argentina recibe a Bolivia en su primer partido sin Messi tras la final del Mundial
-
Noticias B24 horas ago
Miércoles sin clases por el paro de Suteba, ATE y Aduns en Bahía