Pocos lo saben: qué significa la calcomanía roja y amarilla que llevan algunos autos

Una calcomanía cuadriculada de colores rojo y amarillo puede verse en la parte trasera o en los laterales de algunos vehículos y, lejos de tratarse de un elemento decorativo, tiene un significado concreto vinculado con la seguridad vial.

El distintivo indica que el auto es conducido por una persona con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera, por lo que puede no percibir bocinas, sirenas u otras advertencias sonoras.

Por ese motivo, quienes circulan cerca de uno de estos vehículos deben tener en cuenta que el uso de la bocina puede no resultar efectivo para advertir una maniobra o situación de riesgo.

En esos casos se recomienda recurrir a señales visuales, como destellos de luces, además de mantener una distancia prudente y prestar especial atención a las maniobras del vehículo.

La calcomanía para señalar que el vehículo es conducido por una persona sorda o con hipoacusia. Foto: Unsplash

En la provincia de Buenos Aires, la normativa establece el uso de una identificación reflectiva para los conductores con discapacidad auditiva. Según la reglamentación, debe colocarse una señal trasera de 30 por 8 centímetros y otras dos más pequeñas, de 16 por 6 centímetros, en los guardabarros delanteros.

La exigencia no se encuentra unificada en todo el territorio argentino. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no incorpora este distintivo como obligación general para todas las jurisdicciones.

Tener hipoacusia o sordera, además, no impide necesariamente obtener una licencia de conducir particular. La habilitación depende de la evaluación de las aptitudes del conductor y puede requerir adaptaciones que permitan compensar la falta de percepción auditiva.

Entre ellas se encuentran la ampliación del campo visual mediante espejos retrovisores adicionales y un espejo interior panorámico.

De esta manera, el damero rojo y amarillo cumple una función sencilla pero importante: advertir al resto de quienes circulan que la persona al volante puede no escuchar señales sonoras y que las indicaciones deben realizarse de manera visual.