Deportes
Cómo será la camiseta de Messi en su despedida de la Selección
El capitán de la Albiceleste tendrá una indumentaria exclusiva en su último partido con el equipo nacional, que será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.
Lionel Messi tendrá una camiseta especialmente diseñada para su despedida de la Selección argentina, prevista para el próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.
La indumentaria fue presentada por Adidas y mantiene la identidad tradicional del seleccionado, aunque incorpora una serie de detalles exclusivos para una jornada que quedará marcada como el cierre de la etapa del capitán con la Albiceleste.
El diseño contará con dos grandes franjas verticales celestes separadas por una blanca y tendrá al Sol de Mayo ubicado en el centro de la camiseta.
Además, tanto el nombre de Messi como el número estarán estampados en color dorado. Otro elemento distintivo será la presencia del logo de la marca personal del futbolista sobre el sector derecho del pecho.
El partido ante Benín pondrá punto final a una trayectoria de 21 años de Messi con la Selección mayor, donde se transformó en el jugador con mayor cantidad de presencias y goles, además de conquistar cuatro títulos.
Antes de esa despedida, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental, encuentros en los que Messi no estará presente.
La última función llegará tres días después, nuevamente en la cancha de River y ante Benín. Para ese encuentro ya no quedan entradas disponibles.
Con información de TN
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