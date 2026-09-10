Lautaro Martínez bancó a Messi en la pelea por el Balón de Oro: "Es el mejor de la historia"

Lautaro Martínez respaldó públicamente a Lionel Messi en la carrera por el Balón de Oro 2026 y aseguró que el rosarino continúa siendo “el mejor del mundo y de la historia”.

El delantero del Inter fue consultado después del debut de su equipo en la Champions League y, pese a que también integra la lista de 30 candidatos al premio, no dudó al momento de hablar de su compañero en la Selección argentina.

“Sin dudas que tiene posibilidades, es el mejor del mundo. Es el mejor de la historia de este deporte”, afirmó Lautaro. Y agregó: “Siempre que esté él, va a tener posibilidades”.

Messi afronta su 17ª nominación al Balón de Oro y buscará conquistar el galardón por novena vez en su carrera. Lautaro, en tanto, fue incluido entre los candidatos luego de otra temporada destacada con el Inter y su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

Entre los principales aspirantes también aparecen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Vinícius Jr.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro está prevista para el 26 de octubre en Londres.

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لاوتارو مارتينيز: "نعم، دون أدنى شك! إنه الأفضل في العالم، وهو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة.



وطالما أنن ميسي موجود هناك، فستكون لديه دائمًا فرصة للفوز بالكرة الذهبية." pic.twitter.com/C9CZQq60uY — Messi World (@M10GOAT) September 9, 2026

Con información de TN