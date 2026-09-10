Deportes
Lautaro Martínez bancó a Messi en la pelea por el Balón de Oro: "Es el mejor de la historia"
El delantero del Inter también está nominado al premio, pero no dudó al señalar al capitán argentino como uno de los principales candidatos.
Lautaro Martínez respaldó públicamente a Lionel Messi en la carrera por el Balón de Oro 2026 y aseguró que el rosarino continúa siendo “el mejor del mundo y de la historia”.
El delantero del Inter fue consultado después del debut de su equipo en la Champions League y, pese a que también integra la lista de 30 candidatos al premio, no dudó al momento de hablar de su compañero en la Selección argentina.
“Sin dudas que tiene posibilidades, es el mejor del mundo. Es el mejor de la historia de este deporte”, afirmó Lautaro. Y agregó: “Siempre que esté él, va a tener posibilidades”.
Messi afronta su 17ª nominación al Balón de Oro y buscará conquistar el galardón por novena vez en su carrera. Lautaro, en tanto, fue incluido entre los candidatos luego de otra temporada destacada con el Inter y su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.
Entre los principales aspirantes también aparecen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Vinícius Jr.
La ceremonia de entrega del Balón de Oro está prevista para el 26 de octubre en Londres.
Con información de TN
Lautaro Martínez bancó a Messi en la pelea por el Balón de Oro: "Es el mejor de la historia"
La Armada sortea lugares para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar
Insólito robo: se llevaban una heladera arriba de un triciclo
Free tours en buenos aires: los recorridos que revelan secretos, historias y rincones desconocidos
Del Valle: investigan una nueva causa por delitos económicos y posibles testaferros
Más Leídas
-
Noticias B17 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Destacada C5 horas ago
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
-
Destacada B3 horas ago
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
-
Noticias B18 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA
-
Noticias B18 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
Noticias B24 horas ago
Comenzaron las tareas de mantenimiento en el puente Bailey de la Ruta 3: hay tránsito asistido
-
El Tiempo6 horas ago
Se viene un jueves con una importante amplitud térmica en la ciudad
-
Noticias B21 horas ago
Subsidio para comercios: el proyecto ingresó al Concejo Deliberante