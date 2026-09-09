Deportes
En España afirman que Messi compró un nuevo club: los detalles
Marca informó que la Pulga habría llegado aun principio de acuerdo para ser el máximo accionista del Eldense, de la Segunda del fútbol español.
Lionel Messi, capitán del Inter Miami y nominado al Balón de Oro 2026, dio otro paso como inversor en el mundo del fútbol: habría alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el principal accionista del Eldense, de la Segunda de España.
Según informó el periodista Juan Castro de Marca, las negociaciones con los actuales dueños están cerca de finalizar. La Pulga adquiriría el cien por ciento de las acciones de la institución de Elda (en la provincia de Alicante), sin intervención de terceros.
De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista -que recientemente anunció su retiro de la Selección Argentina con 39 años- se convierte en propietario de un club profesional en España.
La operación podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'. Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).
El astro rosarino ya es dueño del Unión Esportiva Cornellà, equipo que compite en la Tercera Federación de España. También del Deportivo LSM de la Tercera de Uruguay (junto a Luis Suárez, su íntimo amigo). A estos clubes se suma el proyecto familiar de Leones FC, club que preside su hermano Matías.
Fuente: TyC
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