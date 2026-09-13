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Milei abre una semana clave: el proyecto por Malvinas y el Presupuesto 2027 llegan al Congreso
El Gobierno intentará retomar el control de la agenda con dos iniciativas de alto impacto político, económico y geopolítico.
Después de una semana incómoda en el Congreso, el Gobierno buscará cambiar el eje de la discusión con dos iniciativas de peso. Este lunes tiene previsto enviar a Diputados el Presupuesto 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una apuesta con la que Javier Milei intentará recuperar iniciativa política y ordenar a su tropa parlamentaria.
En materia económica, la hoja de ruta no trae sorpresas respecto del corazón del programa libertario: el déficit cero seguirá siendo la regla central. El proyecto sumará un marco fiscal de mediano plazo y un análisis de eventuales riesgos y escenarios adversos. Economía también anticipó una desaceleración significativa de la inflación, una leve mejora real de la recaudación y la intención de continuar reduciendo la presión impositiva para devolver recursos al sector privado.
La pulseada legislativa no será sencilla. El oficialismo viene de sufrir traspiés en ambas cámaras y ahora necesitará volver a tender puentes con gobernadores y bloques dialoguistas. En ese esquema, el Presupuesto incorporará distintas obras reclamadas por las provincias, entre ellas proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento, aunque su inclusión no garantiza que todas comiencen ni sean financiadas íntegramente durante 2027.
El otro frente será Malvinas. La Casa Rosada avanzará con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en respuesta al proyecto petrolero Sea Lion, que prevé extraer hidrocarburos en aguas cuya soberanía disputa la Argentina y sin autorización de Buenos Aires. El Ejecutivo ya anticipó que pretende coordinar las áreas de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía bajo una estrategia común.
La ofensiva podría ir bastante más allá del petróleo. El borrador contempla endurecer las sanciones contra compañías extranjeras y ampliar el régimen a otras actividades productivas desarrolladas en las islas sin permiso argentino. De concretarse, el esquema dejaría de apuntar exclusivamente a las empresas hidrocarburíferas para alcanzar también a otros sectores que exploten recursos en el archipiélago.
La estrategia se completa con el proyecto de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, pensada como un polo logístico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y servir de plataforma hacia la Antártida.
Con información de TN
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