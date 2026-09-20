Diputados retoma el debate por la morosidad y se prepara para avanzar con discapacidad

La Cámara de Diputados tendrá esta semana una agenda marcada por dos temas que generaron fuertes discusiones entre el oficialismo y distintos bloques opositores: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.

El próximo martes 22 volverá a reunirse el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para continuar con el análisis de los proyectos relacionados con la morosidad y el sobreendeudamiento familiar. El cronograma establecido por la Cámara prevé una última reunión el 29 de septiembre, cuando se intentará avanzar con la firma de dictámenes.

El tema llegó a las comisiones luego de que Diputados aprobara el pasado 9 de septiembre un emplazamiento para acelerar su tratamiento. Existen decenas de iniciativas presentadas por diferentes bloques, con propuestas que abarcan desde cambios en las condiciones de los créditos hasta modificaciones en las normas de tarjetas, protección al consumidor y mecanismos para personas con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La primera reunión conjunta se realizó el martes pasado y contó con la participación de especialistas y representantes del sector financiero. Allí quedaron expuestas posiciones diferentes sobre cómo debería intervenir el Estado ante el incremento de la mora.

La oposición a Milei, en sintonía sobre endeudamiento familiar.

Desde algunos sectores se planteó la necesidad de establecer herramientas para asistir a quienes acumularon deudas, mientras que representantes de entidades bancarias advirtieron sobre los efectos que podrían generar mecanismos de refinanciación obligatoria sobre el sistema crediticio.

Según datos expuestos durante el encuentro, la problemática alcanza a millones de personas con deudas en bancos y empresas financieras, aunque las cifras varían de acuerdo con la metodología y el universo considerado por cada relevamiento.

El Congreso también tendrá otro frente abierto esta semana. El miércoles 23 está previsto que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda vuelvan a reunirse con el objetivo de dictaminar sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

Ese cronograma también fue aprobado durante la sesión del 9 de septiembre y tuvo su primera instancia informativa el miércoles pasado.

De esta manera, la discusión parlamentaria seguirá concentrada en dos asuntos sobre los que todavía existen diferencias acerca de las soluciones concretas. Si los proyectos consiguen dictamen en las fechas previstas, quedarán en condiciones de ser llevados posteriormente al recinto de la Cámara baja.