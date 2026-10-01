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Últimos días para participar del 41º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio
La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de octubre y contempla obras de pintura y escultura. Habrá premios de hasta $5 millones.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca recordó que continúan abiertas las inscripciones para participar del 41º Salón Anual de Arte, destinado a obras de pintura y escultura.
Los artistas interesados podrán presentar sus trabajos hasta el 16 de octubre, con una inscripción que se realiza de manera online a través del sitio oficial de la institución.
El cronograma prevé que la jura de las obras se lleve a cabo el 6 de noviembre, mientras que la inauguración de la muestra será el 27 de noviembre, a las 19.30, en la sede de la Fundación Bolsa de Comercio, ubicada en avenida Colón 2.
En esta edición se entregarán importantes premios en cada uno de los rubros.
El primer premio será de $5.000.000, el segundo de $2.500.000 y el tercero de $1.000.000.
Desde la Fundación invitaron a artistas a sumarse a una nueva edición de uno de los tradicionales encuentros vinculados con el arte y la cultura de Bahía Blanca.
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