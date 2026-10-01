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Lautaro Martínez volvió a anotar en la Selección: su lugar en la tabla histórica de goleadores
El bahiense no para de anotar en Argentina.
La Selección Argentina logró un nuevo triunfo bajo el mando de Lionel Scaloni, esta vez por 4-0 ante Bolivia y uno de los tantos fue de Lautaro Martínez, que sigue trepando en la tabla histórica de los máximos goleadores del equipo “Albiceleste”.
En el marco de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, la Selección Argentina jugó su primer partido amistoso ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, despachándose con una goleada 4-0 frente a la “Verde” con los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.
El “Toro” llegó a los 41 tantos con la “Albiceleste” y quedó en el cuarto puesto histórico de la tabla a uno de Sergio “Kun” Agüero, que se ubica en el tercer puesto con 42 tantos. Quien está en el segundo puesto es Gabriel Batistuta con 54 goles y el líder absoluto con mucha diferencia es Lionel Messi con 125 conquistas.
Los máximos goleadores históricos de la Selección Argentina
Lionel Messi: 125 goles
Gabriel Batistuta: 54 goles
Sergio Agüero: 42 goles
Lautaro Martínez: 41 goles
Hernán Crespo: 35 goles
Diego Armando Maradona: 32 goles
Gonzalo Higuaín: 31 goles
Ángel Di María: 30 goles
Luis Artime: 24 goles
Daniel Passarella: 23 goles
Fuente: DSports
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