Lautaro Martínez volvió a anotar en la Selección: su lugar en la tabla histórica de goleadores

La Selección Argentina logró un nuevo triunfo bajo el mando de Lionel Scaloni, esta vez por 4-0 ante Bolivia y uno de los tantos fue de Lautaro Martínez, que sigue trepando en la tabla histórica de los máximos goleadores del equipo “Albiceleste”.

En el marco de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, la Selección Argentina jugó su primer partido amistoso ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, despachándose con una goleada 4-0 frente a la “Verde” con los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El “Toro” llegó a los 41 tantos con la “Albiceleste” y quedó en el cuarto puesto histórico de la tabla a uno de Sergio “Kun” Agüero, que se ubica en el tercer puesto con 42 tantos. Quien está en el segundo puesto es Gabriel Batistuta con 54 goles y el líder absoluto con mucha diferencia es Lionel Messi con 125 conquistas.

Los máximos goleadores históricos de la Selección Argentina

Lionel Messi: 125 goles

Gabriel Batistuta: 54 goles

Sergio Agüero: 42 goles

Lautaro Martínez: 41 goles

Hernán Crespo: 35 goles

Diego Armando Maradona: 32 goles

Gonzalo Higuaín: 31 goles

Ángel Di María: 30 goles

Luis Artime: 24 goles

Daniel Passarella: 23 goles

Fuente: DSports