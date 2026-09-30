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Sigue el frío: el noveno mes del año en Bahía se despide con otro día nublado

El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.

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El último día de septiembre tendrá poco de primaveral en toda la región, en el marco de una jornada poco disfrutable al aire libre, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Otra vez la ausencia del sol será una constante durante toda la jornada, con una brisa que va a soplar siempre con un componente del sector sur", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima quedará algo acotada, apenas en un guarismo ubicado en el orden de los 17 grados, con un importante índice de la humedad.

Para el miércoles se pronostican pocos cambios, siempre con la nubosidad prevaleciendo en el cielo, con el amanecer prácticamente frío, con la única diferencia del viento rotando al norte.

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