Boca y Racing van a Rosario por un lugar en las semifinales

Uno pasa, el otro se queda. Desde las 17, en el estadio de Rosario Central y con el arbitraje de Andrés Gariano (una designación que no satisfizo a ninguno de los dos), Boca y Racing discutirán, pelota de por medio, una plaza en las semifinales de la Copa Argentina. Sí o s deberá haber un ganador. Si no lo hubiera a lo largo de los noventa minutos, no habrá alargue sino que se irá directamente a los tiros desde el punto penal. Televisará TyC Sports.

En la previa, Boca llega mejor con un racha invicta de catorce partidos (siete victorias y siete empates). Pero en partidos como éste, de poco valen las candidaturas. Racing viene de romper ante Sarmiento de Junin una muy mala racha que lo llevó a estar ocho fechas sin ganar en el Troneo Clausura. Y se jugará en la Copa Argentina, acaso la última chance que le queda en pie para poder llegar a una copa internacional en 2027. Y quizá la continuidad en su cargo de su director técnico Juan Pablo Vojvoda, sostenido por el presidente Diego Milito y por la actitud de los jugadores. Pero con muy escaso respaldo entre los hinchas. Un dato describe la diferencia de las actualidades. en la tabla anual: Boca está tercero y Racing 23º, dieciocho unidades por debajo de los xeneizes.

El técnico Rodolfo Arruabarrena dispondrá un sólo cambio con respecto a la formación que el domingo pasado derrotó 2 a 0 a San Lorenzo: Leandro Brey reemplazará en el arco a Álvaro Montero, convocado a la Selección de Colombia. Como Boca va por todo y le apuesta a los tres frentes que tiene abiertos (Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana), la idea es mantener el esquema y poner lo mejor disponible por lo que la formación será con Brey; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Velasco; Flores y Merentiel. El extremo juvenil se entrenó hasta el viernes con la Selección Argentina y fue liberado sólo para jugar este encuentro, tras el cual deberá volver a trabajar en Ezeiza.

Racing recibió una mala noticia: no jugará Lautaro Díaz. El delantero no viajó a Rosario producto de una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo. Hay cuatro variantes en disponibilidad, todas con distintas características y ninguna en un buen momento. Matko Miljevic y Tomás Conechny parecen tener mas posibilidades de ir desde el arranque. Más atrás, pero no menos chances de ser titulares asoman el colombiano Duván Vergara y Adrián “Toto” Fernández. Vojvoda lo resolverá cuando llegue a la cancha. Sin el reemplazo de Lautaro Díaz en claro, los diez jugadores restantes de Racing serán Cambeses; Matías Martínez, Rojo, Escudero; Zaracho, Ortegoza, Leonel Pérez, Lodico, Ignacio Rodríguez y “Maravilla” Martínez.

En los octavos de la Copa Argentina, Boca superó agónicamente a Vélez en Córdoba por tiros desde el punto penal tras haber igualado 0 a 0 en el tiempo regular y haber recibido el fallo favorable del Tribunal de Disciplina de la AFA por un error administrativo (incluyó seis extranjeros en la planilla en lugar de los cinco autorizados) denunciado por Vélez. Por su parte, Racing derrotó 1 a 0 a Belgrano en San Luis.

El cuadro del torneo ya está prácticamente definido, con dos semifinalistas ya clasificados. Banfield (que superó desde los once metros a Midland) será el rival del ganador entre Boca y Racing, mientras que del otro lado, Atlético Tucumán aguarda al ganador del cruce del próximo jueves entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Hora: 17.00.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Fuente:Página 12