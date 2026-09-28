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Huracán de White, el antecedente que reapareció con el triplete de Valencia
Desde 1968 tenía como protagonista indirecto al Globo. Mira los detalles.
La histórica noche de Enner Valencia con la camiseta de Boca tuvo un costado bien bahiense. Es que, hasta su triplete ante Racing por la Copa Argentina, el único antecedente de un suplente xeneize que había marcado tres goles en un partido tenía como protagonista indirecto a Huracán de Ingeniero White.
El registro databa del Torneo Nacional 1968, cuando Miguel Alberto Nicolau ingresó en el entretiempo y anotó por triplicado en la goleada de Boca por 8 a 0 frente al Globo whitense. Aquella ráfaga se dio en apenas 24 minutos entre el primero y el último gol.
Más de medio siglo después, Valencia rompió la estadística con una actuación determinante: entró desde el banco cuando Boca perdía 2 a 0 ante Racing y convirtió tres goles de cabeza para dar vuelta el partido y meter al Xeneize en semifinales de la Copa Argentina.
El ecuatoriano necesitó solo 34 minutos en cancha para completar su hat-trick, con apenas 23 minutos entre sus tres conquistas. De esa manera, superó el antecedente que tenía a Nicolau como protagonista y a Huracán de White como parte de aquella página particular de la historia boquense.
Además, Valencia se sumó a una lista muy reducida de jugadores de Boca que lograron marcar tres goles de cabeza en un mismo partido, algo que antes habían conseguido Roberto Cherro, Delfín Cáceres, Jaime Sarlanga y Ricardo Gareca.
Así, una remontada reciente de Boca volvió a poner en primer plano una vieja historia con sello local: aquella tarde de 1968 en la que Huracán de Ingeniero White quedó ligado a un récord que resistió durante décadas.
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