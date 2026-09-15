La Selección Argentina confirmó tres amistosos: cuándo y contra quiénes jugará

La Selección Argentina volverá a jugar después del Mundial 2026 y ya tiene confirmado su calendario para la próxima fecha FIFA.

La AFA anunció tres amistosos que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, con Córdoba y Buenos Aires como sedes.

El primer encuentro será el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el equipo de Lionel Scaloni se trasladará a Buenos Aires para recibir a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos partidos en el Monumental.

La gira por China que se había proyectado inicialmente quedó descartada luego del anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección, por lo que la organización rearmó la ventana internacional con encuentros en el país.

En ese contexto, una de las grandes incógnitas pasa por saber si el rosarino tendrá una última aparición con la camiseta argentina. Por el momento no existe confirmación de que vaya a sumarse al plantel para alguno de los amistosos, aunque la posibilidad de una despedida mantiene expectantes a los hinchas.

Tal como señala TyC, Argentina llega a los compromisos luego de haber perdido la final del Mundial 2026 y mientras Scaloni trabaja en la confección de la próxima lista de convocados.

Además, la Selección deberá afrontar sanciones impuestas por la FIFA tras incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo. El primer amistoso tendrá un aforo reducido al 50%, mientras que Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada arrastran distintas suspensiones.

Los amistosos confirmados son: