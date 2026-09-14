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Vuelve la Scaloneta: tres amistosos en Argentina a fines de septiembre
La AFA oficializaría este martes el cronograma. El equipo nacional enfrentaría a Bolivia en Córdoba y luego jugaría dos partidos en el Monumental.
La Selección Argentina prepara su regreso al país con tres partidos amistosos durante la próxima ventana internacional, prevista entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
Según informó Diario Panorama, el cronograma está prácticamente definido y sería anunciado oficialmente este martes por la Asociación del Fútbol Argentino.
El primer compromiso sería el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba. Luego, el seleccionado jugaría el 3 de octubre ante Burkina Faso y cerraría la serie el 6 frente a Benín. Estos últimos dos encuentros se disputarían en el estadio Monumental.
Todavía resta que la FIFA determine si los tres partidos tendrán categoría Clase A, condición que influye tanto en el ranking internacional como en las estadísticas oficiales de los futbolistas.
En cuanto a la preparación, los entrenamientos podrían comenzar entre el 22 y el 23 de septiembre en el predio de Ezeiza. La convocatoria sería amplia e incluiría a buena parte de los jugadores que integraron el último plantel mundialista, además de jóvenes y algunas caras nuevas.
También permanece abierta la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo. La intención de la AFA es que el entrenador siga durante el próximo ciclo, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.
Por otra parte, Walter Samuel dejará el cuerpo técnico cuando finalice su contrato en diciembre, ya que decidió iniciar su propia carrera como entrenador.
Los amistosos marcarán, además, un nuevo reencuentro de la Selección con el público argentino y generarán expectativa por la conformación del plantel para una nueva etapa.
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