Messi anunció su retiro de la Selección: "Ya no tengo más para dar"

Lionel Messi anunció que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina y puso punto final a una historia de más de 20 años con el conjunto nacional.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el capitán explicó que tomó la determinación después de analizar durante varias semanas lo ocurrido tras la final del Mundial 2026 y reconoció que se trata de una de las decisiones más dolorosas de su carrera.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó.

Messi, de 39 años, aseguró que siempre entregó todo por la camiseta argentina y consideró que llegó el momento de dejarle su lugar a las nuevas generaciones. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

El rosarino también agradeció el acompañamiento de los hinchas durante dos décadas y anticipó cómo vivirá a partir de ahora los partidos de la Albiceleste: “Voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más”.

La decisión llega semanas después de la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida a comienzos de agosto. Días más tarde, el futbolista había publicado una emotiva despedida y reconocido que atravesaba dudas respecto de cuánto tiempo más continuaría jugando.

En el final de su publicación, Messi reveló además un dato hasta ahora desconocido: el texto había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial, en la que Argentina cayó ante España. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, añadió.

El capitán cerró su despedida agradeciendo a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante su extensa trayectoria con la Selección. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. Los quiero. Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, concluyó.

La salida marca el cierre de una era para el seleccionado nacional y abre definitivamente una nueva etapa para el equipo conducido por Lionel Scaloni, que comenzará su camino hacia el próximo ciclo internacional sin su histórico número 10.