Juana Viale habló de la salud de Mirtha a casi una semana de su internación

Juana Viale volvió a ocupar este sábado el lugar de Mirtha Legrand al frente de La noche de Mirtha y, apenas comenzó el programa, despejó una de las principales inquietudes de los televidentes: cómo sigue su abuela después de casi una semana de internación. La respuesta fue tranquilizadora. “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, aseguró.

Mirtha permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde los médicos decidieron prolongar su internación mientras continúa recuperándose de un cuadro respiratorio. Juana, fiel al humor familiar, contó que uno de los desafíos pasa por convencer a la histórica conductora de que se quede quieta unos días más. “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, bromeó.

La conductora incluso recreó, entre risas, las recomendaciones que recibe su abuela de parte del equipo médico: “Le dicen: ‘No, mirá, chiquita, quedate un ratito’”. Más allá del tono distendido, dejó claro que la permanencia en la clínica responde a una decisión preventiva para completar la recuperación.

Viale también aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje directo. Contó que Mirtha sigue el programa desde su habitación y le dedicó unas palabras: “Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo”. Así, la diva continúa pendiente de su clásico ciclo aun mientras permanece alejada temporalmente de la televisión.

Y, por lo que relató su nieta, el ánimo no parece faltarle. “Está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas. Está haciendo lío en la clínica la abuela”, resumió Juana, dando a entender que recibe visitas, conversa y mantiene la energía que la caracteriza.

En el último parte difundido por el Sanatorio Mater Dei se informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente” y que participa activamente de las sesiones con su kinesiólogo. También señalaron que recibe a familiares y amigos durante su internación.

Por ahora, la prioridad seguirá siendo su recuperación antes de pensar en el regreso a la pantalla. El centro médico anticipó que habrá nueva información sobre su estado de salud el lunes.

Con información de TN