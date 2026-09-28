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Cada vez más cerca del record: Messi clavó un nuevo golazo de tiro libre
Con las Garzas por debajo en el marcador ante Columbus Crew, la Pulga se adueñó de la pelota parada y logró nivelar de manera parcial el pleito con una sensacional definición.
Lionel Messi marcó un nuevo golazo de tiro libre para decretar el empate parcial en lo que sería derrota 2-1 de Inter Miami en su visita a Columbus Crew por la MLS, una exquisita definición de larga distancia que se metió en el ángulo que le pone cada vez más cerca del récord histórico.
Cuando todos los presentes en el ScottsMiracle-Gro Field esperaban un centro, la Pulga engañó a todos y con su privilegiada pierna izquierda sacó un sensacional disparo que cayó justo en el ángulo superior derecho de la portería rival y que primero impactó en su red lateral.
Con esta conquista, Messi llegó a los 931 goles en su carrera y a los 76 solo tiro libre. En esa vía logró dejar atrás al brasileño Jair Rosa Pinto (76) y quedó a solo dos ejecuciones de igualar el récord histórico de otra estrella verdeamarelha como Marcelinho Carioca, en lo más alto con 78.
Más abajo en la tabla figuran Roberto Dinamite (73), Juninho Pernambucano (72), Marcos Assunção (68), Siniša Mihajlović (67), Jorge Aravena (65), Cristiano Ronaldo (64), Zico (62) y otra leyenda argentina como Diego Armando Maradona (61).
Si bien ya tiene 39 años y se acaba de retirar de la Selección (se despedirá el próximo 6 de octubre en un amistoso ante Benín en el Monumental), el N°10 está ligado contractualmente a Inter Miami hasta el final de la temporada 2028, tiempo suficiente para pulverizar esa marca histórica y ponerle su nombre.
La noche no terminó de la mejor manera para el astro rosarino al consumarse la derrota de las Garzas en Ohio, encuentro donde protagonizó un picante cruce con el uruguayo Santiago Rodríguez antes de la finalización del primer tiempo.
Fuente: TyC
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