Deportes
Colapsó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi
Las populares se vendieron en menos de una hora y solo quedaban algunas de las ubicaciones más costosas.
La venta de entradas para el duelo entre la Selección Argentina y Benín del martes 6 de octubre, duelo que marcará el adiós de Lionel Messi del equipo nacional, generó un cimbronazo digital.
Cientos de usuarios reportaron problemas para ingresar a un expendio que ya anunciaba una hora de “fila virtual” veinte minutos antes de su inicio oficial.
Las populares se vendieron en menos de una hora y solo quedaban algunas de las ubicaciones más costosas.
Se esperan novedades formales sobre si la AFA resguardó un remanente para abrir una segunda instancia de ventas, o si esto fue todo.
Fuente: Vermuth Deportivo
Colapsó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi
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