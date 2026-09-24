Colapsó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi

La venta de entradas para el duelo entre la Selección Argentina y Benín del martes 6 de octubre, duelo que marcará el adiós de Lionel Messi del equipo nacional, generó un cimbronazo digital.

Cientos de usuarios reportaron problemas para ingresar a un expendio que ya anunciaba una hora de “fila virtual” veinte minutos antes de su inicio oficial.

Las populares se vendieron en menos de una hora y solo quedaban algunas de las ubicaciones más costosas.

Se esperan novedades formales sobre si la AFA resguardó un remanente para abrir una segunda instancia de ventas, o si esto fue todo.

Fuente: Vermuth Deportivo