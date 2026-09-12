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River va por un triunfo ante Atlético Tucumán para prenderse en la pelea
Tras derrotar a Banfield y a Independiente Rivadavia desde la llegada de Leonardo Ponzio, el Millonario se mide con el Decano, que no pierde desde hace cinco partidos. Conocé todo lo que tenés que saber del duelo.
Atlético Tucumán y River jugarán este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. Luego de cosechar dos victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario va por una más que le permita meterse en zona de playoffs frente a un Decano que no pierde desde hace cinco partidos.
Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse tras vencer a Banfield y a Independiente Rivadavia mostrando un nivel sólido. En caso de volver a sumar de a tres, se meterán en los puestos de clasificación a octavos por primera vez en el torneo.
Ponzio confiaría en los mismos once por tercer partido seguido y lograría algo que no pudieron ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, pues el último entrenador de la Banda en tomar esta decisión fue Martín Demichelis en 2023.
Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.
Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un sólido momento de forma y viene de vencer a Racing por 2-1 en Avellaneda. En total, no pierde desde hace cinco partidos, pero curiosamente no gana en condición de local desde un triunfo ante Gimnasia el pasado 20 de marzo, un registro al que buscará poner fin.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año en el Monumental, por la fecha 9 (postergada) del Apertura. Aquel día un Decano ya eliminado dio el golpe en Núñez y se impuso por la mínima gracias a Renzo Tesuri.
Probables formaciones
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.
- Hora: 17.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Monumental José Fierro
Fecha 9
Sábado 12 de septiembre
14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carla López
20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ariel Suárez
Domingo 13 de septiembre
14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Romero
14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristián Navarro
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Federico Benítez
Fuente: TyC
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