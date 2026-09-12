River va por un triunfo ante Atlético Tucumán para prenderse en la pelea

Atlético Tucumán y River jugarán este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. Luego de cosechar dos victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario va por una más que le permita meterse en zona de playoffs frente a un Decano que no pierde desde hace cinco partidos.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse tras vencer a Banfield y a Independiente Rivadavia mostrando un nivel sólido. En caso de volver a sumar de a tres, se meterán en los puestos de clasificación a octavos por primera vez en el torneo.

Ponzio confiaría en los mismos once por tercer partido seguido y lograría algo que no pudieron ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, pues el último entrenador de la Banda en tomar esta decisión fue Martín Demichelis en 2023.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un sólido momento de forma y viene de vencer a Racing por 2-1 en Avellaneda. En total, no pierde desde hace cinco partidos, pero curiosamente no gana en condición de local desde un triunfo ante Gimnasia el pasado 20 de marzo, un registro al que buscará poner fin.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año en el Monumental, por la fecha 9 (postergada) del Apertura. Aquel día un Decano ya eliminado dio el golpe en Núñez y se impuso por la mínima gracias a Renzo Tesuri.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 17.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Monumental José Fierro

Fecha 9

Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carla López

20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ariel Suárez

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Romero

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristián Navarro

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Federico Benítez

Fuente: TyC