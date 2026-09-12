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Almada apareció sobre el final y River se llevó un triunfo ante Atlético Tucumán
El Millonario venció 2-1 al Decano en Tucumán por el Torneo Clausura.
River Plate consiguió una victoria importante este sábado al derrotar 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con un gol de Thiago Almada a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando parecía que el partido terminaba igualado.
El Millonario comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, luego de una buena combinación colectiva que terminó con la definición de Tobías Andrada para el 1-0.
El trámite se modificó rápidamente porque Atlético Tucumán quedó con un jugador menos a los 12 minutos. Franco Nicola fue expulsado por una infracción sobre Lucas Martínez Quarta y el conjunto local tuvo que disputar gran parte del encuentro en inferioridad numérica.
Pese a esa situación, el Decano logró sostenerse en partido y encontró el empate en el complemento. A los 37 minutos, Clever Ferreira apareció de cabeza tras un centro de Lautaro Godoy y venció al arquero Santiago Beltrán para establecer el 1-1.
River buscó recuperar la ventaja en el tramo final y tuvo varias aproximaciones. Thiago Almada generó peligro con remates y acciones individuales hasta que, sobre el cierre, apareció para marcar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, el equipo de Núñez sumó tres puntos como visitante y continúa su camino en el Torneo Clausura, mientras que Atlético Tucumán no pudo sostener el empate pese al esfuerzo realizado durante gran parte del partido con diez jugadores.
Con información de TyC Sports
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