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Intensa búsqueda de un hombre que se ausentó de su casa el miércoles
La policía de la ciudad realiza un rastrillaje y pide colaboración a cualquiera que pueda dar información sobre su paradero.
La policía mantiene una intensa búsqueda en la ciudad para dar con la ubicación de Rubén Pérez, un hombre de 40 años, quien se ausentó de su casa desde el miércoles.
Personal de todas las Comisarias de Bahía Blanca, Policía Motorizada UPPL, Unidad Perros K9 y DDI iniciaron un rastrillaje la mañana de este sábado desde calle Tierra del Fuego al 3300.
La familia de Pérez perdió contacto con él desde el miércoles pasado cuando salió de su casa. El hombre es de 1,75 mts de estatura, contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, con barba, presenta calvicie parte frontal y posee tatuajes en ambos brazos.
Al momento de salir de su domicilio iba vestido con camiseta negra, pantalón cargo verde y gorra negra, campera Adidas negra con rayas plateadas a los costados de las mangas.
Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 911 o con la Comisaría Sexta al 291- 4553011
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