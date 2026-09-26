Agentes de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI (creadores de ChatGPT) hackearon páginas web de agencias del Gobierno de Estados Unidos y de una universidad, según denunció el diario The New York Times.

De acuerdo al informe publicado por el periódico norteamericano, no se trata de un hecho aislado. Si no que es un episodio que se viene repitiendo durante los últimos meses y sin que los sistemas hubieran recibido instrucciones explícitas para realizar ataques informáticos.

Según el Times, los incidentes forman parte de una serie de "comportamientos no previstos" detectados en agentes de OpenAI, que fueron diseñados para realizar tareas de búsqueda y recopilación de información. No de intromisión.

La alarma suena. Según se excusaron, cuando los sistemas no logran obtener determinados datos por las vías habituales o convencionales de búsqueda, comienzan a explorar vulnerabilidades de las páginas para intentar acceder a información restringida. Esto las vuelve sumamente peligrosas.

Entre los objetivos que ya fueron identificados figuran sitios vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Comercio de EE.UU., desde el que los agentes accedieron a datos del Censo, según confirmó la empresa OpenAI.

La compañía blanqueó también que se encuentra bajo investigación un intento de acceso a la página del Departamento de Educación.

La investigación publicada por el diario neoyorquino se suma a un incidente revelado esta semana por el Gobierno australiano, que informó de que un agente de OpenAI accedió en junio a información de un sistema gubernamental relacionado con estadísticas sanitarias y seguro médico.

Días atrás, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el episodio de "inaceptable", mientras OpenAI afirmó que descubrió el incidente durante el mes de agosto mientras realizaban una revisión de actividad de sus modelos.

Ahora, la empresa OpenAI no solo reconoce este revés, sino que inició una revisión de estos episodios y reconoció públicamente que sus agentes pueden llevar a cabo "acciones no previstas" durante procesos de entrenamiento.

La compañía señaló que está notificando a terceros afectados y que la investigación podría prolongarse durante meses; mientras tanto, continúan apareciendo nuevos casos de actividades que no fueron autorizadas.

El mensaje de Sam Altman tras la nueva denuncia contra OpenAI

Luego de que se publicara la denuncia del New York Times contra Open AI, el CEO de la compañía, Sam Altman, publicó un mensaje en redes sociales para sentar la postura de la ermpresa a su cargo.

"Existe una revisión extensa y en curso relacionada con el uso que nuestros agentes hacen del acceso a internet durante el entrenamiento y la evaluación. Hemos estado publicando resúmenes en el enlace a continuación y continuaremos haciéndolo", afirmó Altman al inicio de un posteo en la red social X.

En este sentido, agregó: "No hemos sido tan rápidos como nos hubiera gustado, pero estamos tratando de equilibrar nuestro deseo de transparencia con obtener una comprensión clara de petabytes de registros de actividad de agentes, y trabajando con las organizaciones afectadas".

Y concluye: "Estamos priorizando lo mejor que podemos en base a la gravedad, y agregando recursos. Hugging Face sigue siendo el evento más grave que hemos visto. Seremos tan transparentes como podamos, sujeto a cosas como vulnerabilidades en otras compañías que nuestros agentes han encontrado, lo cual será decisión de ellas divulgar o no".

There is an extensive and ongoing review related to our agents’ use of internet access during training and evaluation. We’ve been publishing summaries at the link below and will continue to.



We have not been as fast as we would have liked but we are trying to balance our desire… https://t.co/8zoMxas5Eq — Sam Altman (@sama) September 25, 2026

Fuente: Clarín