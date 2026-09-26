Cuatro partidos en la Liga del Sur: San Francisco quiere ser líder otra vez

La Liga del Sur continuará este sábado con una nueva jornada del Torneo Clausura.

La actividad de hoy comenzará a las 15:30 y tendrá un partido correspondiente a la Primera División A: Libertad recibirá a San Francisco, con arbitraje de Pablo Leguizamón.

También habrá tres encuentros por la Primera División B. En el Onofre Pirrone, Tiro Federal será local ante Olimpo, con Facundo Altuna como árbitro.

Además, Comercial recibirá a Sansinena en Ingeniero White, en un partido que se jugará a puertas cerradas y que tendrá como juez a Julián Hourticolou.

El otro cruce del Promocional será Dublin-Pacífico de Cabildo, en el barrio San Martín, con arbitraje de Matías Islas.

La fecha continuará mañana domingo, desde las 15:30, con Liniers-Bella Vista, por la Primera A, y Pacífico de Bahía-Rosario, por la B, este último también a puertas cerradas.

El cierre será el lunes 28, a las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín.

Todo arrancó el viernes con el triunfazo de Huracán ante Sporting, que le sirvió para ser líder con 15 unidades, dos más que San Francisco.