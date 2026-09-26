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La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris
El piloto argentino no pudo ocultar la bronca tras la imprudencia en la maniobra que derivó en el choque durante la vuelta 35 de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.
En una carrera accidentada en el Gran Premio de Ayerbaiyán de la Fórmula 1, Franco Colapinto cometió un error y protagonizó uno de ellos, junto a su compañero Pierre Gasly y el campeón del mundo Lando Norris. Pese a los intentos para continuar, los tres implicados debieron abandonar la competencia, situación que derivó en la bronca del francés y un pedido de disculpas del argentino, además de una fuerte solicitud del británico.
“Perdón a todo el equipo y a Pierre (Gasly). Estoy realmente apenado por eso”, comentó en plena acción, aunque minutos después, con el abandono ya consumado, explicó lo que quiso hacer y agregó: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los autos… Un día complicado”.
"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
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“Dios mio. No lo puedo creer. Tantos puntos que se acaban de ir”, sentenció Gasly en la radio del equipo, cuando se encontraba en la séptima posición de la clasificación y tenía serias aspiraciones de culminar el trazado, como mínimo, en dicho lugar. El pilarense, por su lado, reconoció de manera inmediata que había sido responsable de lo sucedido y, visiblemente afectado, se disculpó.
Ahora, Colapinto se expone a una rigurosa sanción que, a falta de una confirmación oficial, podría derivar en la quita de puntos de la superlicencia, pérdida de puestos en la grilla de largada de cara al Gran Premio de Malasia y hasta la imposibilidad de estar presente en dicha carrera. “Todavía no ví bien quien causó el accidente, pero quien haya sido va a tener que ser penalizado para mí con la prohibición de no correr una carrera”, pidió de manera informal Norris.
Fuente: TyC Sports
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