Así está el medallero y la agenda del último día de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan este sábado a su última jornada de competencia, con Brasil al frente del medallero y Argentina ubicada en el segundo puesto. La delegación nacional acumula 280 preseas, mientras todavía quedan varias definiciones con presencia albiceleste.

Acá está el programa de los atletas nacionales en las distintas sedes y con sus respectivos horarios.

Handball

13.30 | Argentina vs. Chile | Equipo masculino | Final

Ecuestre salto

12.00 | Lucas Mesa, Manuel Chechic, Tomás Galilea, Damián Ancic | Final individual, serie A

Polo acuático

12.00 | Argentina vs. Brasil | Equipos femenino | Final

14.30 | Argentina vs. Brasil | Equipos masculino | Final

Ráquetbol

9.00 | Argentina vs. Bolivia | Equipos masculino | Final

9.45 | Argentina vs. Bolivia | Equipos femenino | Final

Tenis

9.00 | Luciana Moyano | Individual femenino (pista 2) | Medalla de bronce

9.00 | Jazmín Ortenzi | Individual femenino (pista 5) | Medalla de oro

10.30 | Luciano Ambrogi | Individual masculino (pista 2) | Medalla de bronce

10.30 | Lautaro Midón vs. Juan Manuel de la Serna | Individual masculino (pista 5) | Medalla de oro

Tenis de mesa

10.00 | Argentina vs. Perú | Equipos masculino | Semifinales

El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil - 295 (114-101-80)

Argentina - 280 (78-82-120)

Colombia - 189 (68-61-60)

Chile - 172 (48-57-67)

Venezuela - 146 (48-43-55)

Perú - 95 (26-30-39)

Ecuador - 80 (16-25-39)

Uruguay - 53 (16-14-23)

Paraguay - 37 (9-9-19)

Panamá - 16 (5-3-8)

Bolivia - 13 (2-3-8)

Curaçao - 2 (1-0-1)

Aruba - 4 (0-3-1)

Guyana - 4 (0-0-4)

Fuente: TyC Sports