Deportes
Así está el medallero y la agenda del último día de los Juegos Suramericanos
Argentina marcha segunda con 280 medallas y este sábado tendrá nuevas posibilidades de sumar preseas antes del cierre de Santa Fe 2026.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan este sábado a su última jornada de competencia, con Brasil al frente del medallero y Argentina ubicada en el segundo puesto. La delegación nacional acumula 280 preseas, mientras todavía quedan varias definiciones con presencia albiceleste.
Acá está el programa de los atletas nacionales en las distintas sedes y con sus respectivos horarios.
Handball
- 13.30 | Argentina vs. Chile | Equipo masculino | Final
Ecuestre salto
- 12.00 | Lucas Mesa, Manuel Chechic, Tomás Galilea, Damián Ancic | Final individual, serie A
Polo acuático
- 12.00 | Argentina vs. Brasil | Equipos femenino | Final
- 14.30 | Argentina vs. Brasil | Equipos masculino | Final
Ráquetbol
- 9.00 | Argentina vs. Bolivia | Equipos masculino | Final
- 9.45 | Argentina vs. Bolivia | Equipos femenino | Final
Tenis
- 9.00 | Luciana Moyano | Individual femenino (pista 2) | Medalla de bronce
- 9.00 | Jazmín Ortenzi | Individual femenino (pista 5) | Medalla de oro
- 10.30 | Luciano Ambrogi | Individual masculino (pista 2) | Medalla de bronce
- 10.30 | Lautaro Midón vs. Juan Manuel de la Serna | Individual masculino (pista 5) | Medalla de oro
Tenis de mesa
- 10.00 | Argentina vs. Perú | Equipos masculino | Semifinales
El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
- Brasil - 295 (114-101-80)
- Argentina - 280 (78-82-120)
- Colombia - 189 (68-61-60)
- Chile - 172 (48-57-67)
- Venezuela - 146 (48-43-55)
- Perú - 95 (26-30-39)
- Ecuador - 80 (16-25-39)
- Uruguay - 53 (16-14-23)
- Paraguay - 37 (9-9-19)
- Panamá - 16 (5-3-8)
- Bolivia - 13 (2-3-8)
- Curaçao - 2 (1-0-1)
- Aruba - 4 (0-3-1)
- Guyana - 4 (0-0-4)
Fuente: TyC Sports
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