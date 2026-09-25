Deportes
La Liga del Sur pone en marcha hoy una nueva fecha con Huracán-Sporting
El Clausura tendrá actividad desde esta noche y continuará durante el fin de semana. La programación incluye partidos sin visitantes y a puertas cerradas.
La Liga del Sur comenzará este viernes una nueva fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y continuidad durante todo el fin de semana.
El primer partido será esta noche, desde las 19, cuando Huracán reciba a Sporting en cancha del Globo. El encuentro se jugará sin público visitante y tendrá como árbitro a Fernando Márquez.
La programación continuará el sábado, desde las 15:30, con Libertad-San Francisco, también por la A. El juez designado para ese encuentro será Pablo Leguizamón.
Ese mismo día habrá tres partidos correspondientes a la Primera División B: Tiro Federal-Olimpo, con arbitraje de Facundo Altuna; Comercial-Sansinena, a puertas cerradas y con Julián Hourticolou como juez; y Dublin-Pacífico de Cabildo, que será dirigido por Matías Islas.
El domingo, a las 15:30, se jugarán otros dos encuentros. Por la A, Liniers será local ante Bella Vista, con arbitraje de Daniel Méndez. Por la B, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano, en un partido a puertas cerradas que tendrá como árbitro a Javier Tamaro.
La fecha se cerrará el lunes 28, también desde las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. El encargado de impartir justicia será Leopoldo Gorosito.
La programación
Primera División A
Viernes 25 de septiembre
- 19:00: Huracán-Sporting, en cancha de Huracán, sin visitantes. Árbitro: Fernando Márquez.
Sábado 26 de septiembre
- 15:30: Libertad-San Francisco, en cancha de Libertad. Árbitro: Pablo Leguizamón.
Domingo 27 de septiembre
- 15:30: Liniers-Bella Vista, en cancha de Liniers. Árbitro: Daniel Méndez.
Lunes 28 de septiembre
- 15:30: Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. Árbitro: Leopoldo Gorosito.
Primera División B
Sábado 26 de septiembre
- 15:30: Tiro Federal-Olimpo, en cancha de Tiro Federal. Árbitro: Facundo Altuna.
- 15:30: Comercial-Sansinena, en cancha de Comercial, a puertas cerradas. Árbitro: Julián Hourticolou.
- 15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en cancha de Dublin. Árbitro: Matías Islas.
Domingo 27 de septiembre
- 15:30: Pacífico BB-Rosario PB, en cancha de Pacífico, a puertas cerradas. Árbitro: Javier Tamaro.
Tabla Clausura 2026 – Primera A – Fecha 8
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|San Francisco
|13
|8
|3
|4
|1
|8
|7
|+1
|2
|Huracán
|12
|8
|2
|6
|0
|7
|5
|+2
|3
|Sporting
|11
|8
|2
|5
|1
|5
|3
|+2
|4
|La Armonía
|11
|8
|3
|2
|3
|7
|8
|-1
|5
|Villa Mitre
|10
|8
|2
|4
|2
|5
|9
|-4
|6
|Liniers
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|+3
|7
|Bella Vista
|8
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|Libertad
|7
|8
|1
|4
|3
|3
|5
|-2
General Oficial 2026 – Fecha 22
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Huracán
|38
|22
|9
|11
|2
|28
|17
|+11
|2
|Bella Vista
|33
|22
|8
|9
|5
|27
|18
|+9
|3
|Liniers
|31
|22
|8
|7
|7
|26
|13
|+13
|4
|Villa Mitre
|29
|22
|7
|8
|7
|19
|24
|-5
|5
|San Francisco
|26
|22
|6
|8
|8
|17
|24
|-7
|6
|Libertad
|25
|22
|5
|10
|7
|17
|22
|-5
|7
|La Armonía
|25
|22
|7
|4
|11
|21
|33
|-12
|8
|Sporting
|24
|22
|5
|9
|8
|20
|24
|-4
Tabla Clausura 2026 – Primera B – Fecha 8
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Olimpo
|18
|8
|5
|3
|0
|19
|5
|+14
|2
|Rosario
|16
|8
|4
|4
|0
|12
|7
|+6
|3
|Tiro Federal
|12
|8
|3
|3
|2
|18
|12
|+6
|4
|Comercial
|12
|8
|3
|3
|2
|10
|13
|-3
|5
|Pacífico C
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|14
|-3
|6
|Pacífico BB
|8
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|7
|Sansinena
|7
|8
|1
|4
|3
|10
|17
|-7
|8
|Dublin
|1
|8
|0
|1
|7
|8
|19
|-12
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