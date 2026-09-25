La Liga del Sur pone en marcha hoy una nueva fecha con Huracán-Sporting

La Liga del Sur comenzará este viernes una nueva fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y continuidad durante todo el fin de semana.

El primer partido será esta noche, desde las 19, cuando Huracán reciba a Sporting en cancha del Globo. El encuentro se jugará sin público visitante y tendrá como árbitro a Fernando Márquez.

La programación continuará el sábado, desde las 15:30, con Libertad-San Francisco, también por la A. El juez designado para ese encuentro será Pablo Leguizamón.

Ese mismo día habrá tres partidos correspondientes a la Primera División B: Tiro Federal-Olimpo, con arbitraje de Facundo Altuna; Comercial-Sansinena, a puertas cerradas y con Julián Hourticolou como juez; y Dublin-Pacífico de Cabildo, que será dirigido por Matías Islas.

El domingo, a las 15:30, se jugarán otros dos encuentros. Por la A, Liniers será local ante Bella Vista, con arbitraje de Daniel Méndez. Por la B, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano, en un partido a puertas cerradas que tendrá como árbitro a Javier Tamaro.

La fecha se cerrará el lunes 28, también desde las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. El encargado de impartir justicia será Leopoldo Gorosito.

La programación

Primera División A

Viernes 25 de septiembre

19:00: Huracán-Sporting, en cancha de Huracán, sin visitantes. Árbitro: Fernando Márquez.

Sábado 26 de septiembre

15:30: Libertad-San Francisco, en cancha de Libertad. Árbitro: Pablo Leguizamón.

Domingo 27 de septiembre

15:30: Liniers-Bella Vista, en cancha de Liniers. Árbitro: Daniel Méndez.

Lunes 28 de septiembre

15:30: Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. Árbitro: Leopoldo Gorosito.

Primera División B

Sábado 26 de septiembre

15:30: Tiro Federal-Olimpo, en cancha de Tiro Federal. Árbitro: Facundo Altuna.

15:30: Comercial-Sansinena, en cancha de Comercial, a puertas cerradas. Árbitro: Julián Hourticolou.

15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en cancha de Dublin. Árbitro: Matías Islas.

Domingo 27 de septiembre

15:30: Pacífico BB-Rosario PB, en cancha de Pacífico, a puertas cerradas. Árbitro: Javier Tamaro.

Tabla Clausura 2026 – Primera A – Fecha 8

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 San Francisco 13 8 3 4 1 8 7 +1 2 Huracán 12 8 2 6 0 7 5 +2 3 Sporting 11 8 2 5 1 5 3 +2 4 La Armonía 11 8 3 2 3 7 8 -1 5 Villa Mitre 10 8 2 4 2 5 9 -4 6 Liniers 8 8 2 2 4 9 6 +3 7 Bella Vista 8 8 1 5 2 6 7 -1 8 Libertad 7 8 1 4 3 3 5 -2

General Oficial 2026 – Fecha 22

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 Huracán 38 22 9 11 2 28 17 +11 2 Bella Vista 33 22 8 9 5 27 18 +9 3 Liniers 31 22 8 7 7 26 13 +13 4 Villa Mitre 29 22 7 8 7 19 24 -5 5 San Francisco 26 22 6 8 8 17 24 -7 6 Libertad 25 22 5 10 7 17 22 -5 7 La Armonía 25 22 7 4 11 21 33 -12 8 Sporting 24 22 5 9 8 20 24 -4

Tabla Clausura 2026 – Primera B – Fecha 8