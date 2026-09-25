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La Liga del Sur pone en marcha hoy una nueva fecha con Huracán-Sporting

El Clausura tendrá actividad desde esta noche y continuará durante el fin de semana. La programación incluye partidos sin visitantes y a puertas cerradas.

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Foto: prensa Huracán

La Liga del Sur comenzará este viernes una nueva fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y continuidad durante todo el fin de semana.

El primer partido será esta noche, desde las 19, cuando Huracán reciba a Sporting en cancha del Globo. El encuentro se jugará sin público visitante y tendrá como árbitro a Fernando Márquez.

La programación continuará el sábado, desde las 15:30, con Libertad-San Francisco, también por la A. El juez designado para ese encuentro será Pablo Leguizamón.

Ese mismo día habrá tres partidos correspondientes a la Primera División B: Tiro Federal-Olimpo, con arbitraje de Facundo Altuna; Comercial-Sansinena, a puertas cerradas y con Julián Hourticolou como juez; y Dublin-Pacífico de Cabildo, que será dirigido por Matías Islas.

El domingo, a las 15:30, se jugarán otros dos encuentros. Por la A, Liniers será local ante Bella Vista, con arbitraje de Daniel Méndez. Por la B, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano, en un partido a puertas cerradas que tendrá como árbitro a Javier Tamaro.

La fecha se cerrará el lunes 28, también desde las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. El encargado de impartir justicia será Leopoldo Gorosito.

La programación

Primera División A

Viernes 25 de septiembre

  • 19:00: Huracán-Sporting, en cancha de Huracán, sin visitantes. Árbitro: Fernando Márquez.

Sábado 26 de septiembre

  • 15:30: Libertad-San Francisco, en cancha de Libertad. Árbitro: Pablo Leguizamón.

Domingo 27 de septiembre

  • 15:30: Liniers-Bella Vista, en cancha de Liniers. Árbitro: Daniel Méndez.

Lunes 28 de septiembre

  • 15:30: Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. Árbitro: Leopoldo Gorosito.

Primera División B

Sábado 26 de septiembre

  • 15:30: Tiro Federal-Olimpo, en cancha de Tiro Federal. Árbitro: Facundo Altuna.
  • 15:30: Comercial-Sansinena, en cancha de Comercial, a puertas cerradas. Árbitro: Julián Hourticolou.
  • 15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en cancha de Dublin. Árbitro: Matías Islas.

Domingo 27 de septiembre

  • 15:30: Pacífico BB-Rosario PB, en cancha de Pacífico, a puertas cerradas. Árbitro: Javier Tamaro.

Tabla Clausura 2026 – Primera A – Fecha 8

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1San Francisco13834187+1
2Huracán12826075+2
3Sporting11825153+2
4La Armonía11832378-1
5Villa Mitre10824259-4
6Liniers8822496+3
7Bella Vista8815267-1
8Libertad7814335-2

General Oficial 2026 – Fecha 22

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1Huracán382291122817+11
2Bella Vista33228952718+9
3Liniers31228772613+13
4Villa Mitre29227871924-5
5San Francisco26226881724-7
6Libertad252251071722-5
7La Armonía252274112133-12
8Sporting24225982024-4

Tabla Clausura 2026 – Primera B – Fecha 8

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1Olimpo188530195+14
2Rosario168440127+6
3Tiro Federal1283321812+6
4Comercial1283321013-3
5Pacífico C982331114-3
6Pacífico BB8815267-1
7Sansinena781431017-7
8Dublin18017819-12
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