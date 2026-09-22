Deportes
Rosario venció a Dublin y cerró la octava fecha del Promocional
El conjunto de Punta Alta se impuso por 3 a 2 en el barrio San Martín, en el partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga del Sur.
Rosario derrotó este martes por 3 a 2 a Dublin y completó la octava fecha del Torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur.
El encuentro se disputó en el barrio San Martín y correspondía a uno de los cruces que había quedado pendiente dentro de la programación.
Para el conjunto puntaltense marcaron Sebastián Amado Mendoza, en dos oportunidades, y Favio Alejandro Durán.
Por el lado de Dublin, los goles fueron convertidos por Ermeninto Carlos Tocchio y Diogo Martín Wagner.
De esta manera, el triunfo de Rosario permitió completar la fecha y borrar el último asterisco que quedaba en el calendario del Promocional.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Olimpo
|8
|5
|3
|0
|19
|5
|+14
|18
|2
|Rosario PB
|8
|4
|4
|0
|12
|7
|+5
|16
|3
|Tiro Federal
|8
|3
|3
|2
|18
|12
|+6
|12
|4
|Comercial
|8
|3
|3
|2
|10
|13
|-3
|12
|5
|Pacífico C
|8
|2
|3
|3
|11
|14
|-3
|9
|6
|Pacífico BB
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|Sansinena
|8
|1
|4
|3
|10
|17
|-7
|7
|8
|Dublin
|8
|0
|1
|7
|8
|19
|-11
|1
Rosario venció a Dublin y cerró la octava fecha del Promocional
Ordenan el urgente traslado del entrenador Asensio a la cárcel
Salud escolar: casi la mitad de los chicos de primer grado necesitó atención médica
El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio en las semifinales del Clausura
Natalia de la Sota en La Brújula 24: "En Argentina se habla de federalismo, pero no se ejerce"
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized21 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B21 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
-
Noticias B11 horas ago
Allanan comisaría de Punta Alta: investigan si un policía era cómplice de narcos
-
Noticias B11 horas ago
Recapturan al segundo fugado de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B11 horas ago
Detienen a un robacables en el Barrio Patagonia luego de una persecución de película
-
Deportes24 horas ago
Corvalán va por otro paso en el boxeo profesional: "No hago una carrera mentirosa"
-
Uncategorized24 horas ago
El martes tendrá la mañana más fría de la semana en Bahía Blanca