Rosario venció a Dublin y cerró la octava fecha del Promocional

Rosario derrotó este martes por 3 a 2 a Dublin y completó la octava fecha del Torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur.

El encuentro se disputó en el barrio San Martín y correspondía a uno de los cruces que había quedado pendiente dentro de la programación.

Para el conjunto puntaltense marcaron Sebastián Amado Mendoza, en dos oportunidades, y Favio Alejandro Durán.

Por el lado de Dublin, los goles fueron convertidos por Ermeninto Carlos Tocchio y Diogo Martín Wagner.

De esta manera, el triunfo de Rosario permitió completar la fecha y borrar el último asterisco que quedaba en el calendario del Promocional.