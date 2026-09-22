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Rosario venció a Dublin y cerró la octava fecha del Promocional

El conjunto de Punta Alta se impuso por 3 a 2 en el barrio San Martín, en el partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

| 🕒 3 mins. de lectura.
Foto: Archivo

Rosario derrotó este martes por 3 a 2 a Dublin y completó la octava fecha del Torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur.

El encuentro se disputó en el barrio San Martín y correspondía a uno de los cruces que había quedado pendiente dentro de la programación.

Para el conjunto puntaltense marcaron Sebastián Amado Mendoza, en dos oportunidades, y Favio Alejandro Durán.

Por el lado de Dublin, los goles fueron convertidos por Ermeninto Carlos Tocchio y Diogo Martín Wagner.

De esta manera, el triunfo de Rosario permitió completar la fecha y borrar el último asterisco que quedaba en el calendario del Promocional.

Primera División B · Clausura
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Olimpo 8530 195 +14 18
2 Rosario PB 8440 127 +5 16
3 Tiro Federal 8332 1812 +6 12
4 Comercial 8332 1013 -3 12
5 Pacífico C 8233 1114 -3 9
6 Pacífico BB 8152 67 -1 8
7 Sansinena 8143 1017 -7 7
8 Dublin 8017 819 -11 1
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