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Scaloni rompió el silencio sobre su renovación en la Selección Argentina
El entrenador confirmó que todavía no se reunió con Claudio Tapia para definir su futuro. Su contrato vence en diciembre y aseguró que “hay ganas” de seguir, aunque quedan aspectos por conversar.
Lionel Scaloni se refirió este jueves a su continuidad al frente de la Selección Argentina y dejó en claro que todavía no existe una definición sobre la renovación de su contrato, que vence en diciembre de este año.
“No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, afirmó el técnico en el predio de la AFA en Ezeiza, donde el plantel se prepara para los próximos amistosos.
Scaloni explicó que tenía previsto encontrarse con Claudio “Chiqui” Tapia, aunque la reunión finalmente no pudo concretarse. “Está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, señaló.
Tal como señala TyC, el entrenador también ratificó su intención de continuar. “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente”, sostuvo, al tiempo que reconoció que después de un torneo tan emotivo como el último Mundial “uno repiensa”.
En ese marco, remarcó que su puesto sigue siendo un lugar especial para él. “El lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar”, expresó, aunque insistió en que todavía no hubo una conversación formal para cerrar el nuevo vínculo.
Scaloni también habló del proceso de recambio que comienza a atravesar la Selección. Según explicó, tras el Mundial consideraron que era un buen momento para incorporar jóvenes, aunque aclaró que buena parte de la base actual continuará. Entre los futbolistas que podrían ganar protagonismo aparecen Nico Paz y Valentín Barco.
Además, el DT se refirió a la despedida de Lionel Messi en Argentina y reconoció que intervino para que el capitán pudiera tener su homenaje en el Monumental. “Deseo estar en la despedida de él”, dijo Scaloni, quien consideró que el rosarino merece recibir ahora el cariño del público argentino.
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