Boca cayó ante la G-League pero está en semifinales de la Copa Intercontinental

Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Intercontinental FIBA, que se disputa en Beijing, China, y buscará este sábado meterse en la definición del certamen.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida cerró este jueves la fase de grupos con una derrota por 79-74 ante NBA G League United, resultado que lo dejó en el segundo puesto de la Zona B. Su próximo rival será Rytas Vilnius, de Lituania, ganador del Grupo A.

El conjunto argentino tuvo un buen comienzo frente a los estadounidenses y llegó a manejar el desarrollo durante buena parte de la primera mitad. Con una alta efectividad desde el perímetro, convirtió seis de sus primeros ocho intentos de tres puntos y terminó el cuarto inicial arriba por 25-20. Basquet Plus

La G-League logró cambiar el rumbo del partido después del descanso, mejoró su rendimiento ofensivo y terminó imponiéndose por cinco puntos. Pese a la caída, Boca ya tenía asegurado su lugar entre los cuatro mejores desde el miércoles, luego del triunfo de los norteamericanos por 119-89 ante Beijing Royal Fighters.

El Xeneize había debutado con una victoria por 88-78 frente al conjunto chino, encuentro en el que Francisco Cáffaro y Leonardo Lema fueron los máximos anotadores, con 17 puntos cada uno. Cáffaro agregó 10 rebotes, mientras que Lema capturó nueve.

La Copa Intercontinental reúne a seis equipos divididos en dos grupos de tres. Los dos primeros de cada zona avanzaron a semifinales y los ganadores disputarán la final el domingo 27 de septiembre.

Boca volverá a presentarse el sábado 26, cuando se mida ante Rytas Vilnius en busca de un lugar en la definición y de la posibilidad de conquistar por primera vez este torneo internacional.

Con información de laliganacional.com.ar