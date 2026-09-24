Una simple sugerencia con papel manteca que ayuda a quitar el sarro de las canillas

El sarro y las marcas de agua suelen convertirse en uno de los problemas más frecuentes en baños y cocinas. La acumulación de minerales como calcio y magnesio puede dejar las canillas opacas y con manchas blanquecinas difíciles de eliminar con una limpieza convencional.

Frente a ese inconveniente, especialistas en organización y limpieza difundieron un método casero que utiliza un elemento habitual en cualquier cocina: el papel manteca o papel de horno. La técnica consiste en formar una pequeña bola, humedecerla apenas con agua y pasarla suavemente sobre la superficie afectada.

La técnica consiste en formar una pequeña bolita con papel de horno y humedecerla ligeramente antes de frotar. Foto: Freepik

La fricción permite actuar sobre los restos superficiales de cal y las marcas que deja el agua al evaporarse, sin necesidad de utilizar limpiadores abrasivos. Una vez terminado el procedimiento, se recomienda retirar los residuos y secar bien la zona con un paño limpio.

El procedimiento también puede aplicarse sobre mamparas de baño que presenten manchas provocadas por el contacto constante con el agua. En esos casos, la recomendación es evitar ejercer demasiada presión y secar por completo el vidrio después de la limpieza.

La limpieza regular permite evitar que la acumulación de cal afecte el aspecto de la grifería y otras superficies. Foto: Unsplash

Entre las ventajas del método aparecen su bajo costo, la facilidad de aplicación y la posibilidad de incorporarlo a la rutina habitual de mantenimiento sin recurrir a mezclas o productos específicos. Sin embargo, en superficies delicadas o con revestimientos especiales es aconsejable realizar primero una prueba en un sector poco visible.

Además, mantener secas las canillas y mamparas después de utilizarlas puede reducir la formación de nuevos depósitos minerales y prolongar el efecto de la limpieza.