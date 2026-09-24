Bahía Blanca celebra a la Virgen de la Merced, su patrona desde hace casi dos siglos

Bahía Blanca celebra este jueves 24 de septiembre el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y una de las figuras religiosas más vinculadas con su historia desde los años posteriores a la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina.

La devoción local se remonta a 1834, cuando Juan Manuel de Rosas llegó a la zona durante su campaña y dispuso la instalación de una capilla en el terreno que actualmente ocupa la Catedral. Fue entonces cuando colocó a la población bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, cuya festividad se conmemora cada 24 de septiembre.

Desde entonces, la celebración se convirtió en una de las tradiciones más antiguas que conserva Bahía Blanca. La primera procesión documentada en honor a la Virgen se realizó el 24 de septiembre de 1842 y recorrió los alrededores de la plaza central, según los registros históricos de la Arquidiócesis.

La actual Catedral Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Sarmiento 72, mantiene aquella advocación. El edificio que hoy forma parte del paisaje céntrico fue inaugurado en 1900 y su fachada terminó de completarse hacia fines de la década de 1920. Allí también descansan los restos del coronel Ramón Estomba, fundador de Bahía Blanca.

La Virgen de la Merced tiene además una fuerte tradición en la historia argentina. Manuel Belgrano le encomendó sus tropas antes de la Batalla de Tucumán, en 1812, y posteriormente la reconoció como Generala del Ejército. En Bahía Blanca, en 1943, su imagen recibió también la banda y la faja correspondientes a esa distinción.

Otro de los símbolos vinculados con la patrona se encuentra en el denominado Mirador de la Merced, sobre avenida Fortaleza Protectora Argentina. La estatua fue instalada allí en 1981 y desde entonces se convirtió en una referencia característica de uno de los accesos a la ciudad.

La celebración del 24 de septiembre tiene además consecuencias en la actividad cotidiana de Bahía Blanca. Tradicionalmente la jornada es declarada asueto administrativo local, por lo que se suspenden las actividades en distintas dependencias públicas, establecimientos educativos y organismos judiciales, tal como ocurrió en años anteriores.

Más allá de su dimensión religiosa, la festividad de la Virgen de la Merced permanece como una fecha profundamente ligada a la identidad y a la historia de Bahía Blanca, con una tradición que acompaña a la ciudad prácticamente desde sus primeros años.